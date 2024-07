Max Verstappen is nog altijd maar 26 jaar jong en de Nederlander heeft in principe alle kansen om met zijn talent en nog relatieve jonge leeftijd een hoop records uit de boeken te rijden in de Formule 1. Zelf herhaalt hij nog maar eens dat hij weinig geeft om het pakken van die titels in de recordboeken.

Verstappen heeft inmiddels natuurlijk al drie wereldkampioenschappen achter zijn naam in de koningsklasse en er wordt met enige regelmaat gesuggereerd dat de Nederlandse coureur zelfs jacht zou kunnen maken op het record van de meeste wereldtitels, dat nu op naam van Lewis Hamilton en Michael Schumacher staat met allebei zeven stuks. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur ook in zijn zeer succesvolle afgelopen seizoenen meerdere opmerkelijke records uit de boeken gereden, waaronder het record van de meeste overwinningen op een rij. Verstappen flikte dat kunstje in 2023, toen hij tien keer op rij de zege wist te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Gin-tonics

Het is één van de vele records die de regerend kampioen op zijn naam heeft weten te schrijven en het is niet uitgesloten dat hij met zijn jonge leeftijd nog meer belangrijke records in de koningsklasse weet te pakken. Verstappen zelf is daar echter helemaal niet zo happig op, zeker gezien het feit dat hij helemaal niet tot zo'n late leeftijd door wil blijven rijden. In de Talking Bull-podcast geeft hij aan dat hij niks om records geeft, waarna de presentatrice van dienst hem vertelt dat hij toch vast wel een beetje om de records moet geven: "Als ik later op het strand zit met en een gin-tonic aan het drinken ben, geef ik helemaal niks om die records", zo klinkt het veelzeggende antwoord van Verstappen.

Titel nummer vier?

Of Verstappen dit seizoen zijn vierde wereldtitel weet te pakken, wordt steeds meer de vraag. Red Bull leek aan het begin van het seizoen een grote voorsprong op de rest van het veld te hebben en het leek dan ook in de sterren geschreven dat de succesvolle formatie van Christian Horner met weinig tegenstand kon gaan werken aan het binnenhalen van beide wereldkampioenschappen. Inmiddels zijn we aanbeland in de zomerstop en ziet de wereld er toch een heel stuk anders uit. De concurrentie heeft het gat weten te dichten en je kunt eigenlijk wel stellen dat ze inmiddels bepaalde teams zelfs een voorsprong hebben genomen. Desalniettemin heeft Verstappen nog altijd een comfortabele voorsprong van 78 punten op Lando Norris in bezit.

Gerelateerd