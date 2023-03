Brian Van Hinthum

Zondag 5 maart 2023 12:08

De kwalificatie van Charles Leclerc begon op zaterdag allesbehalve gunstig, toen er een aantal onderdelen van zijn Ferrari af vlogen tijdens het oprijden van het circuit in Q1. Max Verstappen weet daar na afloop van de zaterdag op de persconferentie wel raad mee en heeft een leuke verklaring in huis over het opmerkelijke moment.

Hoewel we voorlopig dit seizoen nog niet al te veel gezien hebben van Ferrari en ze zelden bij de topfavorieten worden genoemd, wisten ze op zaterdag tijdens de kwalificatie wél gewoon de tweede startrij veilig te stellen, waarbij Leclerc in de derde kwalificatiesessie niet eens meer besloot om een tweede run te maken en zodoende een setje banden uit te sparen. Het verschil met Red Bull Racing is voorlopig dus nog niet al te groot en dat terwijl de Italianen tijdens de testdagen en de trainingen eigenlijk zelden tot de snelste auto's van de grid behoorden.

Sandbaggen van Ferrari

Van een leien dakje ging de start aan de kwalificatie echter niet voor het team van Fred Vasseur, toen er tijdens de out lap van Leclerc een aantal onderdelen van de wagen van de Monegask afvielen. Het leek in ieder geval een valse start, al denkt Sergio Pérez dat er genoeg in het vat zit bij de Maranello-formatie. "De Ferrari's hebben het duidelijk weten op te pakken. Ik denk dat ze een beetje aan het sandbaggen waren tijdens de testdagen en tijdens dit weekend. Ze zijn zeker daar en erg sterk. Ik verwacht dat ze morgen vechten in de race", zei de Mexicaan.

Sandbags off

Leclerc krijgt op dezelfde persconferentie meteen de vraag of het waar is wat Pérez beweert. "Ik weet het niet, zeker niet zoveel", zegt Leclerc. Verstappen haakt vervolgens met een knipoog naar de los wapperende onderdelen van Leclerc in op het gesprek. "Misschien heb je een sandbag in je auto gevonden", grapt de wereldkampioen. "Ik heb het zelf niet gevonden en ben er niet van op de hoogte", reageert Leclerc. Hij laat vervolgens weten dat alles aan de auto goed bleek en hij geen idee heeft wat er van de auto af wapperde. "Het was de sandbag!", grapt Verstappen nog maar eens. "Ja, waarschijnlijk!", besluit Leclerc.

