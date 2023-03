Jan Bolscher

Zondag 5 maart 2023 12:38

Het Formule 1-seizoen van 2023 wordt vanmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. Zoals vrijwel ieder jaar, wordt de race op de eilandstaat verreden onder warme omstandigheden.

Het Bahrain International Circuit vormde eerder al het decor voor de wintertestdagen, en vormt nu het podium voor de openingsdans van het nieuwe wereldkampioenschap. Max Verstappen lijkt tot nu toe de grote favoriet voor de overwinning, maar op basis van de vrijdag en zaterdag is het lastig te voorspellen hoe de teams er precies voorstaan qua race pace. Het valt echter niet te ontkennen dat Red Bull Racing met de RB19 - op dit moment - weer een ontzettend sterke auto lijkt te hebben. De eerste startrij wordt dan ook bekleed door de Nederlander en teammaat Sergio Pérez.

Startopstelling Grand Prix van Bahrein

Verstappen was in de kwalificatie met een 1.29.708 iedereen te snel af en legde zodoende beslag op de eerste pole position van het jaar. Hij werd echter op de voet gevolgd door Pérez. De Mexicaan klokte een 1.29.846 en eindigde zodoende nipt achter zijn collega. Charles Leclerc completeerde de top drie, geflankeerd door Ferrari-teammaat Carlos Sainz. Aston Martin-coureur Fernando Alonso was de grote verrassing op P5, gevolgd door het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton. Ook Lance Stroll gooide hoge ogen met zijn achtste stek, gezien het feit dat hij zeven dagen geleden nog in het ziekenhuis lag met twee gebroken polsen.

Weerbericht Grand Prix van Bahrein

De Grand Prix van Bahrein gaat lokale tijd om 18:00 uur van start, wat betekent dat het in Nederland om 16:00 uur tijd is voor de eerste race van het seizoen. Het zal niet als een verrassing komen, maar de race in de woestijnstaat wordt verreden onder warme en droge omstandigheden. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden Celsius, met slechts één procent kans op neerslag. Windstoten van maximaal zeven kilometer per uur kunnen er in combinatie met de vaak gladde baan echter wel voor zorgen dat de coureurs goed op moeten blijven letten.

