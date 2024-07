George Russell (26) is definitief gediskwalificeerd voor de F1 Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. De Mercedes-coureur wist de race in de Belgische Ardennen aanvankelijk te winnen, maar na afloop bleek uit een test van de FIA dat de auto van Russell niet aan het minimumgewicht voldeed. De stewards konden niets anders dan de Brit uit de uitslag te verwijderen.

Russell reed de race van zijn leven op Spa. Hij begon de wedstrijd vanaf de zesde positie en zag al snel hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton de leiding over nam van Charles Leclerc. Naarmate de wedstrijd vorderde en Russell zijn banden ogenschijnlijk makkelijk overeind wist te houden, opperde hij bij zijn engineer het idee om een éénstopper te proberen. Optimistisch en absoluut niet zonder risico, maar het idee pakte bijzonder goed uit. Russell kwam aan de leiding en stond deze positie niet meer af. Na afloop was hij dan ook uitzinnig van vreugde, maar deze blijdschap bleek van korte duur. De stewards van de FIA hebben hem namelijk officieel gediskwalificeerd voor de Grand Prix van België, nadat zij constateerden dat z'n auto niet aan het minimumgewicht voldeed.

Artikel gaat verder onder video

Zo reageert social media op diskwalificatie Russell in Grand Prix van BelgiëLees meer

Auto Russell voldoet niet aan minimumgewicht

De Mercedes van Russell werd na afloop van de wedstrijd op Spa gewogen door de medewerkers van de FIA en daaruit bleek dat zijn bolide 1,5 kg onder het minimum vastgestelde gewicht van 798 kilogram zat. Jo Bauer heeft de kwestie dan ook neergelegd bij de stewards en zij hebben nu geoordeeld dat de auto van Russell inderdaad niet voldoende op gewicht was. De wedstrijdleiding kan dan ook niet anders dan Russell schrappen uit de uitslag. Er komt zodoende een aangepaste eindklassering van de Grand Prix van België. Niet Russell, maar teamgenoot Hamilton verdwijnt nu in geschiedenisboeken als winnaar van de Belgische Grand Prix 2024.

Russell gediskwalificeerd, Verstappen en co. profiteren

De beslissing van de stewards is enorm zuur voor Russell, maar pakt goed uit voor de andere coureurs, die hierdoor meer punten kunnen bijschrijven. De grootste winst is er qua punten voor Hamilton, die nu geen 18 maar 25 punten mag laten bijschrijven. Oscar Piastri, die nu als tweede wordt genoteerd, krijgt 18 punten in plaats van 15. Ook Max Verstappen gaat erop vooruit. De Nederlander finishte aanvankelijk als vijfde, wat gelijk staat aan 10 punten, maar nu schuift hij een plek door en krijgt hij 12 punten bijgeschreven.

LEES MEER: Ricciardo erkent kans op Red Bull-stoeltje Pérez: "Heb een sollicitatiegesprek"

Daniel Ricciardo tóch in de punten

Ook Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez en Fernando Alonso gaan er twee punten op vooruit. Ocon verdubbelt zijn puntenaantal van 1 naar 2 in België en Daniel Ricciardo is de lachende derde. De Australiër finishte net buiten de punten, maar mag door de diskwalificatie van Russell doorschuiven naar de tiende stek. Dit levert hem 1 punt op.

George Russell raakt waarschijnlijk zijn zege van de Grand Prix van België kwijt. Zijn auto is gewogen door de FIA en zit onder het minimumgewicht. De zaak wordt nu overgedragen aan de stewards! 🤯🚨#BelgianGP #mercedesamgf1 #georgerussell #FIA #F1 pic.twitter.com/46pYkfWslj — GPFans NL (@GPFansNL) July 28, 2024

Gerelateerd