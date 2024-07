Lewis Hamilton was na afloop van zijn tweede plek in België totaal niet te spreken over de strategie die hij van het team van Mercedes kreeg. Even later, nadat hij de gelegenheid heeft gehad om af te koelen, zet hij zijn kritische woorden in de media-pen door. Toto Wolff heeft wat uit te leggen.

Hamilton wist vroeg in de race polesitter Charles Leclerc te grazen te nemen en de Britse coureur bouwde gestaag aan een voorsprong op de rest van het veld. Lange tijd leek de zevenvoudig wereldkampioen de snelste man op de baan en dus leek het er steeds meer op te lijken dat hij zijn tweede zege in korte tijd kon gaan pakken. Daar kwam echter niks van in, want teamgenoot Russell toverde een ongelofelijke één-stopper uit de hoge hoed. Hij hield zijn banden razend knap overeind, waarmee hij Hamilton uiteindelijk wist te verschalken.

Meer kritiek richting pitmuur

Direct na afloop van de race was Hamilton chagrijnig over de gang van zaken. Even later, wanneer hij iets afgekoeld had kunnen zijn, verschijnt hij nog altijd met het stoom uit de oren in de media-pen: "Je moet nu eenmaal je vertrouwen schenken aan de mensen waar je mee werkt. Ik had mijn vertrouwen gelegd bij mijn strategen. Ik moet volledig op ze kunnen leunen. Ik vertelde ze dat mijn banden prima waren, maar ze haalden me toch naar binnen. Ik had geen flauw idee dat ik het risico liep om verslagen te worden door een één-stopper van mijn teamgenoot. Dat hebben ze mij niet verteld", zo reageert de Brit zichtbaar boos voor de camera van Viaplay. "Felicitaties aan George. Een mooi resultaat voor het team om de zomerstop mee in te gaan", kan er vervolgens nog net vanaf.

Verkeerde strategie

Ook tegenover Sky Sports besluit de zevenvoudig wereldkampioen zich niet in te houden richting zijn team en de keuzes aan de pitmuur: "George bevond zich voor een groot deel helemaal niet in de race die ik reed. Als de strategie goed was geweest, was hij ook helemaal niet in mijn race terechtgekomen. Dan was dit allemaal niet zo gegaan. Uiteindelijk is het wel geweldig dat we met beide auto's mee kunnen doen. Het is wat het is", verzucht Hamilton. "Ik ga weer verder. Op naar de zomerstop en een goede tijd."

Vlak na de uitspraken van Hamilton is het bericht bekend geworden dat Russell wellicht gediskwalificeerd wordt wegens een te lichte auto. Daarmee zou Hamilton alsnog de zege kunnen pakken.

