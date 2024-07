De Grand Prix van België werd zondag een race om de vingers bij af te likken. Alleen Lewis Hamilton zal wellicht met een teleurgesteld gevoel vertrekken uit Spa-Francorchamps nadat hij de zege uit zijn handen zag glippen. Na afloop reageert hij op de enerverende rit in de Ardennen.

Hamilton wist vroeg in de race polesitter Charles Leclerc te grazen te nemen en de Britse coureur bouwde gestaag aan een voorsprong op de rest van het veld. Lange tijd leek de zevenvoudig wereldkampioen de snelste man op de baan en dus leek het er steeds meer op te lijken dat hij zijn tweede zege in korte tijd kon gaan pakken. Daar kwam echter niks van in, want teamgenoot George Russell toverde een ongelofelijke één-stopper uit de hoge hoed. Hij hield zijn banden razend knap overeind, waarmee hij Hamilton uiteindelijk wist te verschalken.

Felicitaties

Desalniettemin was het een welkome één-twee voor de Zilverpijlen, de eerste sinds Brazilië 2022. Het zag er aan het begin van het weekend een stuk anders uit bij de Britse formatie en dus begint de zichtbaar teleurgestelde Hamilton daar als eerst over: "Nee, dat had ik niet verwacht. Gefeliciteerd aan George en het hele team. Het was een waardeloze vrijdag, de auto was nergens. We hebben een paar veranderingen doorgevoerd en de auto was vandaag fantastisch", zo klink de eerste reactie van de routinier.

Hamilton ontevreden

Vervolgens lukt het de Brit toch niet om zijn onvrede om het werk aan de pitmuur te onderdrukken: "George heeft het geweldig gedaan door lang door te gaan op de banden. Ik had zelf tijdens elke stint nog banden over, maar het team haalde mij naar binnen. Nogal ongelukkig, maar soms heb je dit soort dagen", zo sneert de zichtbaar chagrijnige en ontevreden Hamilton richting zijn renstal. Interviewer Guenther Steiner vraagt of Hamilton nog hoop heeft in de kampioenschappen. "Nee, daar heb ik geen hoop op. Als we dit doorzetten, is het fantastisch."

