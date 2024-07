Bandenfluisteraar Russell trots op Mercedes na zege: "Drie overwinningen in zes races"

George Russell heeft zijn derde overwinning uit zijn Formule 1-carrière behaald door de Grand Prix van België te winnen. De 26-jarige Mercedes-coureur ging voor een gewaagde strategie door voor een éénstopper te kiezen en kon in de slotfase de opstomende Lewis Hamilton van zich afhouden.

Russell vertrok zondagmiddag vanaf P6 en samen met het team koos hij halverwege de race voor éénstopper. Dat betekende uiteindelijk 34 ronden op de harde banden en dat ging allemaal goed. Na afloop van de race en in gesprek met Guenther Steiner legt Russell uit: "Ja, geweldig resultaat, dit hadden we vanochtend niet voorspeld. De auto voelde echt fantastisch aan. We hadden vrijdagavond een heleboel veranderingen doorgevoerd aan de auto en de banden voelde heel erg goed aan. Ik bleef ook zeggen: 'we kunnen die éénstopper doen' en die strategie pakte erg goed uit.

Artikel gaat verder onder video

Gokje pakte goed uit

Teamgenoot Hamilton lag ook lange tijd aan kop, maar die ging voor een andere strategie. "Ook de complimenten aan Lewis, want hij controleerde echt de race. Met iets andere omstandigheden had hij wel gewonnen. Een een-tweetje voor het team is zo'n goed resultaat om de zomerstop in te gaan." Russell heeft de smaak te pakken en dat is volgens hem te wijten aan het feit dat de W15 de pure snelheid had: "We hebben gegokt en dat is alleen mogelijk omdat de auto geweldig aanvoelde en snelheid was er ook." Daarnaast wijst de drievoudig racewinnaar naar de trend van de afgelopen wedstrijden. "Drie overwinning in zes races, ik zou nu volgend weekend ook wel een race willen hebben", aldus Russell.

Gerelateerd