Max Verstappen was onverslaanbaar in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België. De Red Bull-coureur was voor de Nederlandse en Belgische supporters ruim het snelst in de regen, maar hij weet dat het morgen een lastige dag gaat worden.

Waar de concurrentie dondersgoed moest letten op de timing vanwege de opdrogende baan, leek Verstappen ontzettend comfortabel op het Circuit de Spa-Francorchamps. Hij werd derde in Q1, toen zijn 1:54.938 met nog vijf minuten te gaan al snel genoeg bleek om door te gaan. Vervolgens was een 1:53.837 in Q2 genoeg om door te gaan naar de sessie voor de top tien. De kampioenschapsleider was in de eerste run het snelst met een 1:53.159 en, door banden te sparen in de eerste twee sessies, had hij nog een nieuw setje van de intermediates over, in tegenstelling tot de Mercedessen en McLarens. Verstappen hoefde niet eens te verbeteren in de tweede run en hij was alsnog zes tienden sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc, die morgen de pole position krijgt na de gridstraf voor Verstappen.

"Het was een prima kwalificatie," begon Verstappen tijdens de traditionele top drie-interviews. "Gelukkig is het goed gegaan met het weer, het regende alleen een beetje, maar we konden gewoon een prima kwalificatie doen. Alles werkte naar behoren, op alle bandensetjes konden we goede rondetijden rijden. We zaten natuurlijk al te denken aan Q3, niet wetende of het nou ging opdrogen, dus ik wilde sowieso twee setjes [van de intermediates] bewaren. Gelukkig ontsnapten we aan Q1 en Q2. De auto voelt ook goed op het natte en ik probeerde gewoon foutloze rondjes te rijden, wat lastig kan zijn hier. Ik weet dat het morgen het een andere dag gaat worden met hogere temperaturen en zonder regen. Bandenmanagement gaat belangrijk zijn, dat moeten we onder de knie krijgen. Natuurlijk weet ik ook dat ik tien plekken naar achteren ga, dus beter dan dit kon ik het niet doen. Ik weet niet hoe snel we gaan zijn, maar ik hoop bij de koplopers te zitten."

