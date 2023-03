Vincent Bruins

Romain Grosjean heeft zijn tweede pole position in de IndyCar Series te pakken. De Andretti Autosport-coureur kwalificeerde zich als snelste op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zal de seizoensopener later vandaag aanvangen vanaf de 24e startplek.

Grosjean behaalde zijn eerste pole position in zijn debuutjaar in 2021. Hij was toen het snelst op de Indianapolis Road Course, uitkomend voor het team van Dale Coyne en Rick Ware. VeeKay zou een dag later zijn eerste zege in de IndyCar op zijn naam schrijven. Grosjean deelt vanavond de voorste rij met teamgenoot Colton Herta. Pato O'Ward, Marcus Ericsson en Kyle Kirkwood completeren de top vijf op de startgrid. De Firestone Grand Prix of St. Petersburg gaat om 18:30 Nederlandse tijd van start.

Geen straf voor ophouden

VeeKay werd in de slotfase van zijn sessie opgehouden met als resultaat dat hij zich niet hoger kon kwalificeren dan 24e. De Nederlander kwam de hoek om na bocht 9 en daar kwam hij plots Josef Newgarden en Álex Palou tegen. "We waren bezig met een goede ronde en in mijn tweede rondje moest het gebeuren, maar toen ik bij bocht 10 kwam, stonden er een aantal jongens gewoon stil. Het heeft mijn laatste sector verpest... Heel irritant. Het team werkt hard, iedereen werkt hard, ik werk hard en we zouden gemakkelijk doorgaan naar de volgende sessie, we hadden zelfs de pace om in de Fast Six te komen, en dan... Die jongens die daar stilstaan. Ik ben woedend dat niemand hier straffen voor krijgt."

Vooruitgang geboekt in tweede helft 2022 en afgelopen winter

"We hebben ontzettend hard aan de auto gewerkt," vertelde voormalig Formule 1-coureur Grosjean na afloop van de kwalificatie. "We boekten vooruitgang in de laatste helft van afgelopen seizoen en we hebben een goede wintertest achter de rug. We kwamen toen hier [in St. Petersburg] en ik zei: "We gaan het hier voor elkaar krijgen." En dat hebben we laten zien. Dit is voor mij ook een soort van thuisrace, omdat we in Miami wonen. Morgen hebben we 100 ronden om deze race te winnen."

