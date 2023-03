Vincent Bruins

George Russell verwacht dat Fernando Alonso sterker zal zijn dan Ferrari in de Grand Prix van Bahrein morgen. Hij denkt dat Charles Leclerc en Carlos Sainz een minder goede pace zullen hebben in de race dan die ze hadden in de kwalificatie. Dat legde de Mercedes-coureur uit tegenover motorsport.com.

Russell leek in Q1 goed de snelheid te pakken met zijn nieuwe W14. Hij werd tweede in die sessie op 0.064 seconden achterstand op Sainz. Hij bleef in Q2 binnen de top drie en was nog geen kwart seconde langzamer dan de andere Ferrari van Leclerc. De Mercedes-coureur viel in Q3 echter terug naar de zesde positie. Hij werd verslagen door beide Red Bulls, beide Ferrari's en ook door de Aston Martin van Alonso.

Racepace van Ferrari slechter

"Hun racepace is altijd een beetje slechter dan hun snelheid in de kwalificatie," zo wees Russell naar de Ferrari's. "Bij ons is het juist het tegenovergestelde. Dus met een kwalificatie van drie tienden achter [Ferrari], terwijl ze waarschijnlijk de snelste auto over een rondje hebben, denk ik dat we op een goede plek zitten om voor die P3 te vechten. Maar om eerlijk te zijn, Fernando is waarschijnlijk meer een dark horse dan Ferrari." De 25-jarige vond de posities van de Aston Martins wel lager dan hij eerder had voorspeld: "Ik verwachtte eerlijk gezegd iets meer van hen."

Kwalificatie eerste keer rangorde zien

"Ik was een beetje verrast dat we zo dicht bij hen zaten," vertelde de Brit verder over Aston Martin. "Zeker vanwege het tempo dat ze lieten zien. Ik denk dat het een goede sessie voor ons was. Het is interessant hoe ze in de vrije trainingen zo competitief waren, maar uiteindelijk is de kwalificatie de eerste keer dat je echt de rangorde begint te zien. Ik zou zeggen dat dit ongeveer is waar we verwachtten te zijn."

