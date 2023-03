Vincent Bruins

Lewis Hamilton en Toto Wolff zijn niet blij met hoe de kwalificatie is verlopen voor Mercedes. De bolides van de Duitse renstal zullen de Grand Prix van Bahrein aanvangen vanaf de zesde en zevende positie.

George Russell zat er in Q1 netjes bij. De jonge Brit werd tweede in het eerste gedeelte van de kwalificatie, 0.064 seconden achter Carlos Sainz. Hij werd vervolgens derde in Q2, een positie voor Hamilton. De Mercedessen vielen in Q3 echter terug en ze zullen de seizoensopener achter Red Bull, Ferrari en Fernando Alonso moeten aanvangen.

Goede setup voor de race

"Ik weet het eerlijk gezegd niet meer," antwoordde Hamilton op de vraag of hij had verwacht zes tienden van de kop verwijderd te staan. "We wisten dat we een achterstand zouden hebben, maar het had welk getal dan ook kunnen zijn. De auto voelde op zich goed. Ik heb geen grote problemen om op aan te merken. Ik hoop dat we in ieder geval een goede setup voor de race van morgen hebben. Laten we hopen dat de auto beter is in de race."

Red Bull snelst qua racepace

"Het gat is helaas erg groot, zelfs als we het bekijken door een roze bril," vertelde teambaas Toto Wolff. "We zijn niet tevreden en hebben ons doel niet bereikt." De Oostenrijker heeft niks positief te zeggen over de racepace: "We kunnen niks tegen Red Bull. Volgens mij zijn de Red Bulls het snelst qua racepace, gevolgd door Alonso, daarna komen de Ferrari's. We verwachten geen wonderen morgen."

