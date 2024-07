Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van België?

Het raceweekend in de Belgische Ardennen is inmiddels volle bak onderweg. Vanmiddag wordt de kwalificatie voor de Grand Prix van aanstaande zondag verreden, maar eerst is het tijd voor de derde en laatste oefensessie.

Met vier verschillende winnaars in de laatste vier races, is het Formule 1-seizoen van 2024 voor veel fans een verademing ten opzichte van een jaar eerder. Alhoewel Max Verstappen nog altijd een aangename voorsprong heeft in het wereldkampioenschap, heeft Red Bull Racing inmiddels niet meer de snelste auto. Met name in het constructeurskampioenschap begint McLaren de druk er dan ook behoorlijk op te zetten. Het raceweekend in België wordt opnieuw een belangrijke graadmeter voor de renstal van Max Verstappen. Red Bull Racing wist de afgelopen jaren te domineren op Spa-Francorchamps, dus als het ook in de Belgische Ardennen niet lukt, zal het kamp van de Nederlander niet lekker de zomerstop in gaan. Verstappen zal hoe dan ook in ieder geval een gridstraf van tien plaatsen goed moeten zien te maken.

Circuit Spa-Francorchamps

Het Circuit Spa-Francorchamps behoort inmiddels tot het meubilair van de Formule 1. Het 7,004 kilometer lange asfalt voert de coureurs in een prachtige omgeving lans verschillende wereldberoemde bochten. De Raidillon aan de Eau Rouge is wellicht het bekendste deel van het circuit. Het is een lange bocht, die de rijders rechts naar boven het dennenbos inleidt. Ook hebben we natuurlijk de haarspeldbocht La Source en de omstreden chicane de Busstop. Dat Spa naast indrukwekkend, ook levensgevaarlijk kan zijn, werd helaas kortgeleden opnieuw bewezen. In 2019 verongelukte Formule 2-coureur Anthoine Hubert (22) na een horrorcrash in Radillon. Het circuit telt in totaal negentien bochten en twee DRS-zones.

Tijdschema Grand Prix van België

De zaterdag in België begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training. Om 16:00 uur begint vervolgens de kwalificatie. Spa-Francorchamps biedt ontzettend veel inhaalmogelijkheden, dus in tegenstelling tot andere banen, is een goede startpositie hier niet allesbepalend. De Grand Prix van België gaat op zondag 28 juli om 15:00 uur van start. En dat is een belangrijke voor Sergio Pérez. De Red Bull Racing-coureur verliest in de zomerstop mogelijk zijn zitje bij het team.

Overzicht tijdschema Grand Prix van België

Zaterdag 27 juli

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 28 juli

15:00 uur: Grand Prix van België

