Max Verstappen spreekt tegen dat hij van Helmut Marko en Red Bull Racing een verbod zou hebben gekregen op simracen rondom raceweekenden naar aanleiding van het weekend van de F1 Grand Prix van Hongarije. 'Ik vertel hun ook niet wat ze in hun privétijd moeten doen', aldus de drievoudig wereldkampioen.

Marko stelde eerder deze week bijSpeedweek dat het gedaan was met het simracen van Verstappen tijdens raceweekenden. Dit herhaalde hij donderdag bij de Kleine Zeitung. Dit nadat hij tijdens de Grand Prix van Hongarije boos was op alles en iedereen, wat volgens veel mensen te maken had met het simracen wat hij de nacht daarvoor tot diep in de nacht nog aan het doen was. Het zou het humeur van de Nederlander beïnvloed hebben, iets waar Marko het mee eens lijkt te zijn. "Dat [laat simracen tijdens raceweekenden] zal niet meer gebeuren. Het is een zwaar seizoen voor hem en hij is ook maar een mens. We staan nog steeds aan de leiding, maar niet meer zo superieur.”

Verstappen spreekt verbod op simracen tegen

Tegenover De Telegraaf stelt Verstappen echter dat hij helemaal geen verbod heeft gekregen van Marko en Red Bull Racing. De Nederlander beweert dat hij zelf wel zal bepalen wat hij wel en niet kan doen in zijn vrije tijd. "Nee, het is niet zo dat ik een verbod heb. We hebben er over gepraat en ik zei dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, omdat er voorlopig toch geen simrace op het programma staat. Maar ik hoef hen ook niet te vertellen wat zij in hun privétijd kunnen doen in een race-weekeinde.”

Verstappen ziet dat 'andere zaken erbij worden gehaald' na GP Hongarije

Verstappen stelt dat, als hij de race gewonnen had, niemand er een probleem van had gemaakt. Eerder dit jaar deed Verstappen tijdens een raceweekend al een keer eerder mee aan een simrace: in Imola. "Toen won ik beide races [simrace en Grand Prix]. Dan hoor je niemand. Maar win je niet, dan worden er andere zaken bijgehaald. Het is niet nieuw. Ik doe dit al sinds 2015. Ik heb drie wereldtitels gewonnen en denk dat ik wel redelijk kan inschatten wat ik wel en niet kan doen."

