Hoe laat begint het raceweekend van de F1 Grand Prix van België?

Vrijdag begint het veertiende raceweekend van het seizoen 2024 en het laatste raceweekend voor de zomerstop: de F1 Grand Prix van België. Hoe laat gaat het weekend op Spa-Francorchamps van start?

Spa-Francorchamps is voor Max Verstappen natuurlijk een thuisrace, zoals dit in Oostenrijk, Hongarije, Nederland en Japan eigenlijk ook zo is. De Nederlander is tevens zeer succesvol op Spa-Francorchamps, want de afgelopen drie races heeft Verstappen op het iconische circuit gewonnen. De vraag is of hij dit komend weekend weer kan gaan doen. De auto van Red Bull is namelijk niet meer zo dominant als de afgelopen jaren het geval was. Daarnaast zou de Nederlander komend weekend een gridstraf van tien plaatsen gaan pakken vanwege het gebruiken van de vijfde verbrandingsmotor van dit seizoen (en wellicht nog meer vijfde motoronderdelen).

Gridstraf Verstappen in België?

Het zou niet voor het eerst zijn dat Verstappen een gridstraf in België zou nemen om zijn vijfde motor te nemen. De afgelopen jaren heeft Verstappen dit al vaak gedaan en kwam hij meestal nog terug om een goed resultaat neer te zetten. Het is een populair circuit om een vijfde (of zesde) motor te nemen, aangezien er veel ingehaald kan worden op Spa-Francorschamps. De geruchten gaan dat Red Bull de vijfde verbrandingsmotor bij Verstappen gaat gebruiken, waardoor hij dus een gridstraf van tien plaatsen zou krijgen. Het voordeel is: hij zal waarschijnlijk niet de enige zijn.

Hoe laat begint raceweekend F1 GP België?

Hoe laat gaat het raceweekend in België komend weekend beginnen? Om 13:30 uur gaan de coureurs voor het eerst de baan op voor de eerste vrije training. De tweede vrije training zal vervolgens een paar uur later, om 17:00 uur, beginnen. Na deze eerste dag, die regenachtig belooft te worden, zal er wat meer duidelijk zijn over de teams en hoe ze ervoor staan in België.

