Max Verstappen deed tijdens en na de Grand Prix van Hongarije enkele felle uitlatingen over zijn team. Ook was de Red Bull-coureur na afloop niet van plan zijn excuses te maken voor zijn tirades over de boordradio. Christian Horner lijkt zijn coureur nog wel even onder vier ogen te willen spreken. ''Dat doen we niet in de media'', zo zei de teambaas op de Hungaroring.

