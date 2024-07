Lewis Hamilton crashte tijdens de Grand Prix van Hongarije met Max Verstappen, maar in eerste instantie nam hij na afloop van de race geen enkel kwaad woord in zijn mond jegens de Nederlander. Daar kwam tijdens de persconferentie echter verandering in, toen hij Verstappen ''vijandig'' noemde en vervolgens een 'mic drop'-gebaar maakte. Bekijk de nieuwe GPFans News Video hieronder.

{/embed} {/embed}

Gerelateerd