Zaterdag 4 maart 2023 17:28 - Laatste update: 18:47

De eerste pole position van het nieuwe seizoen is een prooi geworden voor Max Verstappen. Het weekend leek in eerste instantie verre van ideaal te beginnen, maar op zaterdag viel toch alles op zijn plek. De wereldkampioen geeft toe dat hij verrast is met het pakken van de pole en waarschuwt richting de zondag.

Tijdens de allereerste Grand Prix van het jaar is het natuurlijk altijd afwachten hoe de teams en coureurs ervoor staan. Voor het eerst in het seizoen gaan de maskers af, gaan de teams voluit en kunnen we een indicatie maken van hoe de rangorde ervoor staat. Al snel in de kwalificatie bleek dat het allemaal wel erg dicht bij elkaar lag wat betreft het speelveld en dus werd het spannend om te zien wie de zenuwen het beste in bedwang kon houden in de derde kwalificatiesessie.

Verjaardag van vader Jos

Dat bleek uiteindelijk Verstappen te zijn. De Nederlander wist een ijzersterke 1:29.708 op de klokken te rijden en daarmee was hij teamgenoot Sergio Pérez en Charles Leclerc te snel af. Dat nota bene op de verjaardag van vader Jos Verstappen. "Ik hoop dat hij keek, dat weet ik wel zeker eigenlijk", lacht de wereldkampioen. "Het was een lastige start van het weekend. Ik wist geen ritme te vinden, maar gelukkig viel alles tijdens de kwalificatie op de goede plek. Ik ben blij om op pole te staan en blij voor hele team", glundert de Limburger.

Verrast

Hij vervolgt: "We hebben zo'n sterke auto. Checo staat er ook goed bij. Ik kijk uit naar morgen." David Coulthard vraagt hem naar het verschil met vorig jaar. "Ik denk dat iedereen nu steeds beter weet wat ze moeten doen. Het wordt steeds competitiever. Iedereen verbetert en dat is het mooie aan de Formule 1. Ik ben uiteindelijk positief verrast om op pole te staan na de problemen in de trainingen. Uiteindelijk denk ik dat onze auto in de race nog een stuk beter is", waarschuwt hij ten slotte.

