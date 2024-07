De internationale media keken met verbazing naar de F1 Grand Prix van Hongarije. Het gedrag van Max Verstappen was vooral onderwerp van gesprek na de race in Boedapest, die de Nederlander gefrustreerd als vijfde afsloot.

In Hongarije zou McLaren dankzij Oscar Piastri en Lando Norris een dominante dubbel pakken. Dit ging echter ook niet zonder controversie, want er moest meer dan twintig rondjes door McLaren ingepraat worden op Norris om Piastri erlangs te laten. Dit gebeurde uiteindelijk vlak voor de finish, waardoor hij op P2 eindigde achter Piastri. Toch ging het na afloop meer over Verstappen en zijn gedrag tijdens de race. De Nederlander werd vijfde achter Lewis Hamilton en Charles Leclerc en ontving na de race geen straf voor het contact waar ook Hamilton bij betrokken was. Een overzicht van de reacties van de internationale media na de race in Hongarije.

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat net zoals Red Bull een 'kinderachtige' Verstappen zag in Hongarije. "Succes voor Oscar Piastri in de F1 Hongaarse GP, die op het circuit van de Hungaroring de eerste GP in zijn carrière won tijdens zijn 35ste race in de koningsklasse. Een-twee voor een buitengewoon snelle McLaren, gecompleteerd door Lando Norris, die aan het einde van de race “gehoorzaamt” aan de vraag van de pitmuur, waardoor zijn teamgenoot hem passeert na een niet-lineair management van de pitstops vanuit McLaren. Twee vroege stops van de Engelsman, die echter achter de Australiër lag. Een podium was er voor de Mercedes van Lewis Hamilton, die moest verdedigen tegen een woedende Max Verstappen: de Nederlander eindigt vijfde na contact met de Engelsman in de eerste bocht, zeven ronden voor het einde, waarbij hij zijn Red Bull ernstig dreigde te beschadigen. Fel was het commentaar van zijn racemuur: “Max, je doet kinderachtig”.

The Guardian

The Guardian zag dat het, net zoals bij McLaren, erg explosief was rondom Verstappen en Red Bull tijdens het weekend in Hongarije. "De debriefing van McLaren zal levendig zijn, net als die van Red Bull, want ook Verstappen droeg bij aan het spektakel in Boedapest. Het slechte humeur van de wereldkampioen was de hele tijd net zo luidruchtig als Norris' stille gepieker beperkt was. Upgrades die Verstappen een voorsprong moesten geven, leverden niets op, hij klaagde de hele race over het weggedrag van zijn auto en was woedend over de strategie van zijn team. Om plaatsen goed te maken, viel hij Hamilton aan in ronde 63 en raakte de Britse coureur in bocht één, waardoor zijn Red Bull de lucht in vloog. Hij werd niet bestraft. Verstappen zal zich echter vooral zorgen maken over het feit dat, ondanks zijn titelvoorsprong, zelfs toen het McLaren-drama zich afspeelde, beide auto's een comfortabele voorsprong op hem hadden in Boedapest."

L'Équipe

Dan door naar het Franse L'Équipe, dat het heeft over de 'slachtoffermentaliteit' van Verstappen richting Red Bull en de FIA. "De Red Bull is niet langer de beste auto op de grid, en om Verstappen draaien nu serieuze problemen. Aangevallen aan alle kanten, verdedigt de Nederlander zich. Het maakt hem niet uit of het ten koste gaat van de regels. In de zeventiende ronde begonnen de frustraties bij Verstappen, en in de veertigste ronde stormde het onder zijn helm. Aan de andere kant van de verbinding bleef Lambiase eerst kalm. In ronde 63 besloot Lambiase de slachtoffermentaliteit van Verstappen aan te pakken door te zeggen: ik ga geen discussies voeren met de andere teams, Max. Dat is kinderachtig. Na afloop was Verstappen duidelijk nog niet gekalmeerd."

Sky Sports F

Tot slot Sky Sports F1, waar de conclusie vooral was dat Verstappen en Hamilton goed weg zijn gekomen zonder straf van de FIA. "Achter de dominante, en uiteindelijk gespannen, een-twee van McLaren eindigde Hamilton als derde voor zijn tweede opeenvolgende podiumplaats, ondanks een botsing met Verstappen in ronde 63 toen de oude titelrivalen met elkaar duelleerden in bocht één. Ondanks het contact en de korte tijd dat de Red Bull-coureur de lucht in ging, haalden beide auto's de finish, hoewel Verstappen achter Ferrari's Charles Leclerc terugviel naar de vijfde plaats. Het was de bekroning van een uiteindelijk ellendige middag voor de leider in het wereldkampioenschap, wiens race werd gekenmerkt door regelmatige boze en gefrustreerde radio-uitwisselingen met zijn race-ingenieur, Gianpiero Lambiase. Hamilton en Verstappen ontliepen elke straf voor het incident in een onderzoek na de race, waarbij stewards oordeelden dat “geen enkele coureur overwegend schuldig was”.

