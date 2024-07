Max Verstappen kwam zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije niet verder dan een teleurstellende derde plaats, waarmee hij zijn meerdere moest erkennen in beide McLarens. Na afloop van de sessie reageert hij geïrriteerd over de huidige stand van zaken bij Red Bull Racing.

Voorlopig is het in Hongarije nog niet het weekend van Verstappen en Red Bull geworden. Daar waar teamgenoot Sergio Pérez door een crash niet verder kwam dan een teleurstellende zestiende plek, was het Verstappen die wel gewoon door wist te stoten naar Q3. Toch zal de Nederlander met een teleurgesteld gevoel het circuit verlaten, want hij kwam niet verder dan P3 en moest daarmee beide McLarens voor zich dulden. Niet het resultaat waar de eerder dit jaar zo dominante Verstappen op gehoopt had.

Artikel gaat verder onder video

Niet snel genoeg

Na afloop van de sessie verschijnt de wereldkampioen enigszins geïrriteerd voor de camera van Viaplay: "Het is gewoon niet goed genoeg weer. Ik denk op zich dat er niet zoveel mis was met het rondje. De auto is gewoon net niet goed genoeg en te gevoelig. Gewoon niet snel genoeg. De auto is gewoon net niet snel genoeg. Als je hier gewoon snel genoeg bent, sta je er altijd gewoon voor." Over zijn eigen sessie was hij tevreden: "Op zich goed, niks mis mee. Best relaxed eigenlijk. Een beetje onderstuur. We hadden een paar dingen aangepast voor de kwalificatie, dus dat heeft dan nog een beetje finetuning nodig. Alles was redelijk goed, alleen waren we net niet snel genoeg."

Niet blij

Richting de zondag maakt Verstappen zich voorlopig geen illusies om de McLarens te kunnen pakken: "Normaal gezien zijn ze nog sneller in de race. Ik denk niet dat wij sneller zijn in de race dan in de kwalificatie. We gaan het zien." Het feit dat de papayagekleurde bolides een tactisch voordeel hebben met twee auto's, deert Verstappen niet: "Dat maakt me helemaal niks uit. Als je sneller bent, haal je ze toch wel in. Dan kunnen ze het teamspel spelen, maar dat maakt niet uit. Ik heb niet het gevoel dat wij op dit moment sneller zijn." Op de vraag of hij geïrriteerd is, is hij duidelijk: "Ik ben gewoon niet blij. Dat mag ik ook zijn, denk ik. Het is toch een lang seizoen."

Gerelateerd