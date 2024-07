Komend weekend staat het voorlaatste raceweekend van de periode voor de zomerstop op het programma. Hoe laat gaat het raceweekend van de F1 Grand Prix van Hongarije vrijdag beginnen?

De coureurs zijn bezig aan de drukste periode van het jaar 2024. De coureurs en teams werken vijf races tijdens zes weekenden af, met Hongarije als het vierde van de vijf raceweekenden. Vervolgens staat volgende week nog het weekend van de Grand Prix van België op het programma, waarna de zomerstop aan is gebroken. Tot die tijd zullen de teams en coureur nog twee raceweekenden alles geven om positief de zomerstop in te gaan.

Historie afgelopen seizoenen F1 GP Hongarije

Langs was de Hungaroring het terrein van Lewis Hamilton, die in 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 en 2020 won in Hongarije. De afgelopen twee seizoenen won Max Verstappen echter de Grand Prix. In 2022 deed hij dit voor Hamilton en George Russell, terwijl hij in 2023 de Grand Prix won voor Lando Norris en Sergio Pérez. De Nederlander gaat komend weekend dus op voor zijn derde zege op rij in Boedapest.

Hoe laat begin het weekend van de F1 Grand Prix van Hongarije

Het weekend is voor de coureurs op donderdag al begonnen met de persconferenties en de mediaverplichtingen. Op vrijdag staan de eerste twee sessies van het weekend op het programma. Om 13:30 uur begint de eerste vrije trainingen in een warm en zonnig Boedapest, terwijl de tweede vrije training op 17:00 uur begint. Daarna zullen de teams veranderingen gaan aanbrengen, zodat ze goed voor de dag kunnen komen om op zaterdag voor pole te vechten of de best mogelijke positie te behalen.

