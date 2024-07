McLaren-CEO Zak Brown verwacht dat de onrust binnen Red Bull Racing op de lange termijn impact zal hebben op de competitiviteit van de renstal in de Formule 1.

De spanning binnen het team van Red Bull Racing is de afgelopen maanden meer dan eens hoog opgelopen. De onrust begon toen bekend werd dat er een intern onderzoek naar teambaas Christian Horner werd gestart, vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. De Brit werd vrijgesproken, maar Jos Verstappen gooide vervolgens opnieuw olie op het vuur, door in de media uit te spreken dat Horner moet vertrekken als teambaas: "Het team dreigt uit elkaar te vallen", zo klonk het onder andere.

Onrust binnen Red Bull Racing

In Oostenrijk kregen de twee het opnieuw aan de stok, toen Verstappen senior zijn deelname aan de Legends' Parade terugtrok. Volgens de Limburger had Horner er alles aan gedaan om zijn deelname tegen te werken, en op die manier hoefde het niet meer: "Ik ben helemaal klaar met die man", aldus Jos. Ondertussen is er machtsstrijd binnen Red Bull Racing gaande waarbij het kamp van Verstappen een krachtige driehoek vormt met Red Bull-topman Helmut Marko, terwijl Horner de steun geniet van de Thaise aandeelhouders.

Problemen op de lange termijn

Alle onrust lijkt nog geen grote impact op de resultaten te hebben. Alhoewel de dominantie een stuk minder groot is dan in 2023, gaat Red Bull Racing in beide kampioenschappen aan kop. Zak Brown denkt echter dat net name in 2025 en 2026 de gevolgen hiervan voelbaar zullen zijn: "Het zal meer impact hebben op de midden- en lange termijn", citeert Motorsportweek. "Adrian Newey... Deze auto is afgelopen jaar in elkaar gezet. Waar ze nu mee racen is gemaakt toen alles koek en ei was."

Eerste scheurtjes zichtbaar

De CEO van het Formule 1-team van McLaren vervolgt: "Het zal meer in 2026 gaan spelen, met de nieuwe motoren. Wat gebeurt er qua coureurs? Daar ga je mogelijk een gebrek aan stabiliteit zien. Het lijkt erop als dat al een beetje zichtbaar is", doelt Brown op de mogelijke exit van Sergio Pérez, en de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. "Winnen houdt de boel bij elkaar. Zodra dat moeilijker voor hen wordt, ga je wellicht scheuren in de verschillende relaties binnen dat kamp zien."

