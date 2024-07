Zak Brown is de afgelopen jaren meermaals behoorlijk kritisch geweest over zaken rondom Christian Horner. De Amerikaan geeft aan dat het verder niks persoonlijks is, maar hij voornamelijk de integriteit van de sport wenst te verdedigen en dat Horner de laatste jaren simpelweg voor meer problemen zorgde dan anderen.

Horner en Red Bull zijn de afgelopen jaren natuurlijk niet helemaal uit de problemen gebleven als het ging om controverses in de Formule 1. Zo was het team natuurlijk in 2022 een negatieve hoofdrolspeler door de overschrijding van de budgetcap in 2021, waar het team uiteindelijk een straf voor kreeg van de FIA. Tijdens die periode was Brown één van de mannen die zich meermaals zeer kritisch uitsprak over de gang van zaken binnen het team van Red Bull en opteerde hij voor zware straffen, een verzoek dat uiteindelijk niet naar wens werd ingevuld.

Artikel gaat verder onder video

Uitspreken tegen problemen

Eerder dit jaar kwam Horner wederom in opspraak wegens vermeend seksueel overschrijdend gedrag en opnieuw was Brown één van de mannen die zich stevig uitsprak tegen de gang van zaken. Dit keer ging het hem om het gebrek aan transparantie nadat Horner door een onafhankelijk onderzoek werd vrijgesproken. In een interview met The Independent vertelt Brown waarom hij elke keer met name Horner zo aanpakt: "Ik reageer alleen op dingen als ik denk dat iets niet helemaal in de haak is. Ik spreek me uit tegen problemen", zo luidt de eerste reactie van de Amerikaan.

Horner en foute dingen

Hij vervolgt: "Ik heb meer problemen met hem [Horner] dan met anderen. Dat komt omdat hij dingen zegt en doet die naar mijn mening fout zijn. Het gaat er niet om om onder elkaars huid te kruipen en te vechten, want tijdens het gedoe met de budgetcap waren we geen concurrenten van elkaar. Ik had vooral het gevoel dat de integriteit van de budgetcap cruciaal was voor het succes van de Formule 1. Als dat niet serieus genomen werd, was de sport voor altijd beschadigd. Ik probeerde om de integriteit van de sport te beschermen, maar dat nam men niet serieus. Daarom sprak ik me uit."

Gerelateerd