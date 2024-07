Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Hongarije en zoals gebruikelijk zullen de heren coureurs op donderdag tijdens de traditionele mediadag vooruitblikken op de race die eraan zit te komen. De FIA heeft inmiddels - zoals gebruikelijk - het schema voor de persconferenties wereldkundig gemaakt.

Dat de FIA graag blijft wisselen met de opzet van de persconferenties, is de afgelopen jaren inmiddels wel duidelijk geworden. Dit seizoen heeft men besloten om één van de twee coureurspersconferenties te laten vervallen. De rest van de coureurs verschijnen op de mediadag voor de zogeheten 'TV pen' en in de hospitalities van de teams om daar antwoorden op vragen te geven van de aanwezige journalisten. Op vrijdag is vervolgens nog een soortgelijke persconferentie met vier teambazen of andere afgevaardigden van het team.

Verstappen niet in de perszaal

In Hongarije bevinden we ons in dezelfde tijdzone als Nederland en dus is de persconferentie om 14:30 uur Nederlandse tijd. Dit weekend hoeft Max Verstappen de weg naar de perszaal nog niet op donderdag te zoeken, want hij is door de FIA niet op het lijstje gezet om acte de présence te geven achter de microfoon. Pierre Gasly, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Alex Albon behoren dit weekend wél tot de mannen die in de perszaal zullen verschijnen. De rest van de coureurs verschijnt dus - zoals gezegd - voor de televisiecamera's en in de hospilaties voor een perspraatje.

Persconferenties

Donderdag 14:30 uur Fernando Alonso Aston Martin Oscar Piastri McLaren Nico Hülkenberg Haas Pierre Gasly Alpine Alex Albon Williams

Vrijdag 15:30 uur Dan Fallows Aston Martin Andrew Shovlin Mercedes Pierre Waché Red Bull Xevi Pujolar Sauber

