Lewis Hamilton wist met zijn langverwachte overwinning tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië een einde te maken aan zijn droogte. Het was een emotionele middag voor zowel coureur als team, waarmee er eindelijk een einde kwam aan een hoop twijfels binnen de Duitse formatie. Andrew Shovlin blikt terug op de periode.

Hamilton, die door de jaren heen de ene na de andere zege aan elkaar heeft weten te rijgen in de koningsklasse, kon afgelopen Grand Prix op zijn thuisgrond in Silverstone eindelijk weer eens het hoogste treetje van het podium beklimmen. Na een zinderende en spannende race maakte de zevenvoudig wereldkampioen een einde aan zijn overwinningsdroogte. De Brit wist sinds Saoedi-Arabië in het spannende 2021, toen hij nek aan nek met Max Verstappen om de wereldtitel vocht, eindelijk weer eens een zege te pakken. Het was een afsluiting van de minste periode uit zijn carrière, waarbij ook Mercedes het zwaar had.

Deuk in zelfvertrouwen?

Shovlin krijgt tijdens de F1 Nation-podcast de vraag of hij gedurende de lange droogte voor Hamilton een beschadiging in het zelfvertrouwen begon te zien bij de normaal zo zelfverzekerde routinier: "Dat is bijna onontkoombaar. Ik denk dat het hele team daar last van heeft gehad. Toen we onze derde slechte auto op een rij lanceerden vroegen we ons allemaal af waarom we die fout hadden gemaakt. Hoe bestond het dat we dat opnieuw hadden gedaan? Dat laat zien dat je je afvraagt wat je aan het doen bent. Het feit dat we geen competitieve auto hadden, maakt het lastig voor Lewis. Hij is een coureur die geboren is om races te winnen."

Zware jaren

De technisch directeur van het team vervolgt zijn betoog: "Het zijn een aantal zware jaren voor hem geweest waarin hij zoveel verschillende resultaten heeft geboekt. Het is niet zo dat hij alleen maar slechte races heeft gehad. Hij heeft George, die een ontzettend snelle coureur is en een zeer lastig persoon om te verslaan, een behoorlijk aantal keer verslagen. Het was echter alleen zo dat het ons niet lukte om te winnen omdat we geen auto hadden om te winnen. We zijn blij voor hem en blij voor het team. Er is niets dat we meer willen dan het hoofdstuk met Lewis met een mooi einde afsluiten."

