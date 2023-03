Vincent Bruins

Vrijdag 3 maart 2023 19:46

Lewis Hamilton verwacht niet dat Mercedes binnenkort vooraan het veld zal kunnen vechten. Dat wist de Duitse renstal al wel tijdens de test, maar nu lijken ze zich pas te realiseren hoe groot het gat is. Dat legde de zevenvoudig wereldkampioen uit na de eerste twee vrije trainingen in Bahrein.

Hamilton klokte de tiende tijd in de eerste vrije training op Bahrain International Circuit. Hij was, net als teamgenoot George Russell, meer dan twee seconden langzamer dan Sergio Pérez. De Brit was in de avondtraining nog maar zes tienden van een seconde langzamer dan Fernando Alonso, die met zijn Aston Martin de snelste tijd neerzette, terwijl Russell wederom niet in de top tien terechtkwam.

Artikel gaat verder onder video

Ver van de koplopers

"We zijn erachter gekomen dat we ver van de koplopers zitten," aldus Hamilton. "We wisten dat al wel een beetje tijdens de test, maar het is een groot gat. Ik probeer echt alles wat ik maar kan. Ik dacht dat Ferrari tweede was, maar ik denk dat we alleen qua racepace dichtbij Ferrari zitten, en het leek erop dat Aston Martin tweede is. Wij zullen ergens op de derde op vierde plaats staan. We staan dus waar we vorig jaar ook stonden of zeg een beetje naar achter."

OOK INTERESSANT: Russell heeft met Mercedes W14 betere basis: "Geen reden om niet meer te winnen"

Op het verkeerde spoor zitten

"Voor iedereen is dit een moeilijke situatie," vertelde de 38-jarige verder. "Ik denk dat dit echt niet is waar iemand van het team wil zijn, en zeker niet de plek die iedereen verdient, omdat iedereen zo hard door blijft werken en moedig en attent is in dit hele proces. We zitten gewoon op het verkeerde spoor. We moeten dus gewoon doorgaan met werken en een manier vinden om onszelf weer op het goede spoor te krijgen. Op dit moment zijn we echter ver verwijderd van de jongens vooraan."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.