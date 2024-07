Het gaat er alleszins op lijken dat de reclameborden waarop horlogemerk Rolex te zien is langs de circuits, aan het einde van 2024 gaat vertrekken uit de Formule 1. Diverse bronnen melden aan Decalspotters dat aan de wereldwijde partnerschap met de koningsklasse aan het einde van dit jaar een definitief eind komt.

Het horlogemerk is sinds 2011 één van de globale partners van de Formule 1. Destijds betaalde het merk zo'n 10 miljoen dollar per jaar, maar dat bedrag is naar verluidt opgehoogd naar 50 miljoen dollar per seizoen. De groene borden met daarop het gele logo is vaste prik geworden rondom de banen en naar verluidt wil het moederbedrijf van Tag Heuger en Hublot, de LVMH Group, het stokje overnemen van Rolex.

LVMH Group

De LVMH Group zegt wellicht niet zoveel mensen iets, maar Tag Heuger is wel iets bekender. Het merk is momenteel één van de geldschieters van Red Bull Racing. Of de eventuele overstap naar de Formule 1 betekent dat de partnerschap met het Oostenrijkse team op wordt gezegd, daar is momenteel nog niets over bekend. Momenteel staat het merk op de RB20, maar in 2016 was het zelfs de motorleverancier van het team van Red Bull Racing. Dat had te maken met de verstoorde relatie tussen het team en motorleverancier Renault. De krachtbron dat jaar was nog altijd Renault, maar in samenspraak met het Franse team werd besloten om de krachtbron om te labelen naar Tag Heuger-motoren. Hublot is ook geen onbekende in de Formule 1. Zo is dat merk jarenlang te zien geweest als partner van Ferrari.

