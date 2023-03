Jeen Grievink

Vrijdag 3 maart 2023 17:00 - Laatste update: 17:17

Fernando Alonso en Aston Martin hebben hun sterke lijn doorgezet met de snelste tijd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein. Met een ronde van 1:30.907 was de Spanjaard ruim anderhalf tiende sneller dan Max Verstappen en Sergio Pérez. Ook in de long runs oogde de Aston Martin sterk.

De tweede oefensessie ging van start in omstandigheden die naar verwachting vergelijkbaar zullen zijn met die van de race. Veel coureurs doken daarom direct naar buiten om hun auto wederom aan de tand te voelen. Het werd direct een beetje duwen en trekken, wat resulteerde in een paar hachelijke situaties, onder andere bij Pérez en Piastri, die beiden even in de ankers moesten om een touché te voorkomen. Het was Ferrari dat deze sessie voor het eerst haar spierballen liet zien met een één-tweetje op de rode band. Gasly, Ocon en Hamilton volgden allen - op dezelfde band - op ongeveer een halve seconde. Pérez en Verstappen begonnen de tweede vrije training op de medium band. Datzelfde gold voor De Vries in zijn AlphaTauri.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen worstelt met auto, Alonso naar snelste tijd

Verstappen kwam in het eerste gedeelte van de training nog niet tot een snelle tijd. Hij bleef steken op de tiende plaats en klaagde over de boordradio over een "stuiterende auto", meer dan tijdens de testweek. Kort daarna begonnen de coureurs echt even gas te geven. Het zorgde er voor dat de tijdenlijst flink werd opgeschud. Alonso noteerde de snelste tijd, gevolgd door Verstappen en Pérez, die ruim een tiende moesten toegeven. Daarachter volgden Leclerc, Hülkenberg, Stroll en Gasly op een halve seconde. De beide Mercedessen konden - of wilden - zich niet mengen in dit gevecht. Iedereen reed in deze fase op de zachtste band.

Aston Martin ook competitief in long runs

In de laatste fase van de training stapten de coureurs over op het programma voor de zogenoemde long runs. Ook hierin bleek Alonso bijzonder stabiel en wist hij in de buurt van de tijden van Verstappen te blijven en soms er zelfs voor te komen, al bleef het gissen hoeveel brandstof alle coureurs aan boord hadden. Naarmate de run vorderde, leek het kwartje weer wat meer de kant van Verstappen op te vallen. Morgen - tijdens de kwalificatie - zullen we pas echt zien hoeveel snelheid de verschillende auto's aan boord hebben, maar het belooft een spannende dag te gaan worden. Het is met name onduidelijk wat Ferrari en Mercedes nog in het vat hebben zitten, of dat zij wellicht gewoon niet beter kunnen op dit moment.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.