De FIA opent binnen enkele weken de inschrijving voor de bandenleverancier vanaf het 2025-seizoen, zo blijkt uit de laatste vergadering van de World Motor Sport Council. Momenteel beheert Pirelli het rubber in de koningsklasse en de verwachting is dat de Italiaanse partij dat ook vanaf 2025 gaat doen, maar officieel kunnen andere merken zich ook aandienen.

Pirelli keerde in 2011 terug naar de Formule 1, daar waar het merk in de jaren vijftig ook de bandenleverancier voor de koningsklasse was. In 2011 nam het Italiaanse bedrijf de taak van Bridgestone over om de Formule 1 te voorzien van het nodige rubber. Die overeenkomst loopt tot het einde van 2024, maar momenteel lijken er weinig andere partijen geïnteresseerd te zijn om dat stokje van Pirelli over te nemen.

Aanbesteding bandenleverancier

De komende weken zal de FIA de aanbesteding openzetten, om exclusief banden te gaan leveren aan de Formule 1. Het gaat dan om de periode van 2025 tot en met 2027, met een optie voor nog een extra jaar. Op dit moment is het niet duidelijk welke voorwaarden de FIA hangt aan de banden die vanaf 2025 zullen worden gebruikt. De verwachting is echter wel dat er geen verandering van partij komt en dat Pirelli ook vanaf 2025 'gewoon' het rubber zal gaan leveren.

Update regels omtrent power unit

Niet alleen de bandenleverancier werd besproken tijdens de meeting van de World Motor Sport Council, ook is de update van het motorreglement goedgekeurd. Vanaf 2026 zal de sport onder een nieuw motorreglement gaan rijden en procedures rondom de testbank, de afmetingen van de turbo's, maar ook de winterstop voor motorfabrikanten is goedgekeurd.

