FIA deelt boetes uit aan Verstappen en Albon nog voorafgaand aan de race

Nog voordat de wedstrijd van start is gegaan op Silverstone zijn er al boetes uitgedeeld aan diverse coureurs. Zo gingen Max Verstappen en Alexander Albon iets te hard door pitstraat en mogen beiden mannen een bescheiden bedrag aftikken.

De stewards voeren een lik-op-stukbeleid als het neerkomt op snelheidsovertredingen. Vooral in de pitstraat let de autobond goed op. Diverse gegadigden lopen er namelijk rond en het kan al vrij snel zorgen voor een onveilige situatie.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen drie keer in de fout, Albon één keer te hard

De Grand Prix van Groot-Brittannië is van start gegaan en nog voordat er een meter is verreden heeft de FIA zich al moeten uitlaten over twee overtredingen. Verstappen reed 80,4 kilometer per uur, daar waar 80 is toegestaan en daar moet Red Bull Racing 100 euro voor aftikken. De Nederlander reed echter drie keer te hard door de pitstraat dus komt het totaal op 300 euro. Ook Alexander Albon ging iets te hard door de pitstraat en deed dat tweemaal. Williams mag daardoor in totaal 200 euro aftikken.

Gerelateerd