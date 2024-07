Max Verstappen stelt dat hij geluk heeft gehad met de aanwezigheid van een gloednieuwe vloer tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië en wil hij dankzij die nieuwe vloer proberen de Britten uit te dagen.

Tijdens de Driver Parade voorafgaand aan de race sprak Verstappen nog even met de media. De Nederlander weet dat hij met een nieuwe vloer aan de Grand Prix gaat beginnen die geen gaten meer heeft, aangezien Red Bull Racing onderdelen van zijn auto heeft vervangen. De Nederlander geeft wel toe dat het team geluk had dat het een reservevloer mee hebben genomen dit weekend. "Gelukkig hadden we dit weekend een reservevloer bij ons, dat is niet altijd het geval. Alles is opgelost en ik kijk uit naar een mooie race. De race wordt interessant. Mercedes en McLaren zijn het hele weekend al snel, wij zijn iets wisselvalliger. Ik weet niet precies hoe snel we zullen zijn."

Verstappen kijkt uit naar GP Groot-Brittannië

Verstappen begint vanaf P4 en heeft drie Britten voor zich: George Russell, Lewis Hamilton en Lando Norris. De Nederlander hoopt dat hij de Britten van Mercedes en McLaren uit kan gaan dagen voor de zege. "Hopelijk kunnen we meedoen om de overwinning. Over het algemeen denk ik dat er genoeg snelheid in de auto zit. Op dit circuit kun je goed racen en inhalen, hopelijk gaat dat lukken vandaag."

