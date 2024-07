FIA bevestigt wijziging aan RB20 Verstappen en collega's

De FIA heeft de laatste wijzigingen die de teams hebben doorgestuurd bevestigd. Zo heeft Max Verstappen een nieuw exemplaar van de vloer gekregen, maar ook de andere teams hebben nog aanpassingen gemaakt.

Over iets minder dan een uurtje gaat het festijn op Circuit Silverstone van start. Mercedes heeft sinds lange tijd een volledige eerste startrij weten te bewerkstelligen. Daarachter staan Lando Norris en Max Verstappen, de kemphanen die het in Oostenrijk met elkaar aan de stok hadden. Daarnaast is een regenbui ook niet uitgesloten en dus lijken alle ingrediënten aanwezig voor een spectaculaire race in Groot-Brittannië.

Onderdelen

Voor de wagen met startnummer 1 (Verstappen) heeft Red Bull een nieuwe vloer laten inpassen. Het is een nieuw exemplaar van dezelfde versie, dus staan er verder geen straffen op. Ferrari heeft de remtrommels bij Charles Leclerc vervangen. Bij Lance Stroll is de achterste remleiding vervangen en Pierre Gasly heeft eerder dit weekend al diverse motoronderdelen laten vervangen en daar komen nog de bougies en een nieuwe brandstofluik-deksel bij. Daniel Ricciardo heeft diverse motoronderdelen laten vervangen, maar wel met onderdelen uit zijn poule.

Diverse coureurs hebben nieuwe onderdelen laten inpassen voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië🇬🇧 #f1 #BritishGP pic.twitter.com/4nk5yBWr6y — GPFans NL (@GPFansNL) July 7, 2024

