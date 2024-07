Voor Sergio Pérez zal het vanmiddag een start vanuit de pitstraat worden. De Mexicaan had al de negentiende tijd achter zijn naam staan, maar Red Bull Racing maakt van het moment gebruik om 'Checo' te voorzien van een gloednieuwe power unit.

Het weekend in Groot-Brittannië is voorlopig nog niet het weekend waarin Pérez de grote ommezwaai maakt. De Mexicaan is broodnodig toe aan een goed resultaat, aangezien hij voor het laatst het podium wist te bereiken in China. 'Checo' zou daarnaast de druk voelen vanuit Red Bull Racing, waar het gerucht gaat dat Pérez nog drie wedstrijden de kans krijgt om de vormdip om te draaien, anders zou er mogelijk een vervanging volgen.

Vervanging power unit

Voor de race op Silverstone heeft Red Bull Racing een slimmigheidje toegepast. Pérez moest alleen vanaf de laatste startrij starten en met een nieuwe power unit, die dus nog niet in zijn poule zat, betekent dat een straf. Pérez verbreekt artikel 28.2 van het sportief reglement en zal vanmiddag de Grote Prijs van Groot-Brittannië aanvangen vanuit de pitstraat.

Pérez start vanuit pitstraat. Red Bull wisselt power unit van Mexicaan🇬🇧#f1 #britishGP pic.twitter.com/ztp1WT4sYQ — GPFans NL (@GPFansNL) July 7, 2024

