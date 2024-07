Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, denkt dat er nog geen man over boord is nadat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Toch geeft hij aan dat er een schepje bovenop moet bij het Italiaanse team.

Tegenover Motorsport.com zegt Vasseur dat dit wederom geen uitstekend weekend is voor Ferrari. Dit had mede te maken met het stuiteren van de auto. "We hebben gisteren [vrijdag] beide versies op de auto’s gebruikt en toen besloten om terug te gaan naar de oude specificatie omdat we veel stuiterden. Ik weet niet of dat een verklaring is voor het slechte resultaat van vandaag [zaterdag]. In Q2 zaten er negen auto’s binnen een tiende. Het lukte ons gewoon niet een snelle ronde aan elkaar te rijgen. We bevonden ons bovendien niet in de beste omstandigheden. Leclerc maakte een fout in bocht 13 en dat kostte hem al drie tienden. Met zo veel auto’s binnen één tiende, wordt het dan moeilijk."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen voorziet McLaren-CEO van repliek: "Wie is Zak Brown?"

Vasseur maakt zich geen zorgen over Ferrari

Sinds het weekend in Canada is Ferrari allesbehalve in vorm. Toch maakt Vasseur zich geen zorgen over het feit dat het niveau van het Italiaanse team sinds het succesvolle weekend. "Na Monaco waren we geen wereldkampioen en na vandaag zijn we ook niet ineens dom geworden. We proberen alles rustig op een rijtje te zetten. We willen het goed doen in de kwalificaties, zodat we geen conclusies hoeven te trekken over ons potentieel en onze pace."

Gerelateerd