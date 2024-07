Volgens dr. Helmut Marko is het echt vijf voor twaalf voor Sergio Pérez. Zo vergooide de Mexicaan zijn kwalificatie in Silverstone, waardoor hij vanaf P19 moet starten. Met de concurrentie die niet ver weg staat van Red Bull Racing, komt het wederom aan op de stuurmanskunsten van Max Verstappen.

Het Oostenrijkse team vecht de afgelopen races slechts met één auto aan de voorkant van het veld. Mercedes ziet Lewis Hamilton en George Russell dicht bij elkaar staan, het duo staat in omgekeerde volgorde op de startgrid vanmiddag. McLaren heeft ook een sterk duo in Oscar Piastri en Lando Norris en hoewel Pérez op een goede dag niet ver achter Verstappen staat, is die goede dag voor het laatst wel erg lang geleden geweest. De vraag is of Pérez uit het vormdipje weet te komen, zeker nu de geruchten rondom Liam Lawson de kop opsteken.

Helpt niet om uit dieptepunt te komen

Tegenover Sky Germany is Marko helder over het optreden van 'Checo' in Groot-Brittannië. Met alle excuses of smoesjes van Pérez kan hij ook niet zoveel. "Als excuus kun je zeggen dat hij als eerste naar buiten ging op slicks. Daarna raakte hij helaas het natte wegdek met zijn achterwielen. Dus alles speelt mee. Het helpt niet om uit dit dieptepunt te komen. Gelukkig kun je halverwege inhalen, maar vanaf P19 zie ik niet veel kans om in de punten te komen."

Liam Lawson

De positie van Pérez bij Red Bull Racing lijkt daarnaast niet zo zeker meer te zijn. Red Bull heeft namelijk bevestigd dat Lawson aankomende week een filmdag gaat rijden in de RB20. Afgelopen jaar mocht Daniel Ricciardo dat ook doen en niet veel later werd de Australiër als vervanger van Nyck de Vries aangekondigd.

