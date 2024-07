Vandaag staat de twaalfde race van het seizoen op het programma. De F1 Grand Prix van Groot-Brittannië zal de laatste race van de huidige triple header zijn. Hoe laat gaat de race in Silverstone beginnen?

Het begin van het vierde raceweekend van de vijf die er in zes weken tijd worden verreden, was vooral voor een Brits team erg goed en voortvarend. Op vrijdag in Silverstone ging het namelijk vooral bij McLaren allemaal naar wens. Lando Norris eindigde zowel tijdens de eerste als de tweede vrije training op P1, terwijl Oscar Piastri derde en tweede werd. Max Verstappen moest het doen met P4 en P7 en was net zoals Helmut Marko niet blij met de balans van de RB20.

Zaterdag in Groot-Brittannië

Op zaterdag bleven de problemen voor Verstappen en Red Bull aanwezig. Tijdens de derde vrije training werd Verstappen vijfde en Sergio Pérez negende. Laatstgenoemde viel vervolgens tijdens Q1 uit nadat hij in de grindbak terecht was gekomen en daar niet meer weg kwam. Max Verstappen reed vervolgens Q2 en Q3 met een kapotte vloer en werd in Q3 uiteindelijk vierde. George Russell eindigde op P1, voor Lewis Hamilton en Norris.

Hoe laat begint de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië?

Russell zal zondag dus vanaf P1 gaan starten, voor Hamilton. Norris en Verstappen staan naast elkaar op de tweede startrij, voor Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll, Alexander Albon en Fernando Alonso. Om 16:00 uur Nederlandse tijd, 15:00 uur Britse tijd, gaan de lichten uit en beginnen de coureurs aan hun opwarmronde. Daarna wordt in de twee uur die gaan volgen duidelijk wie de twaalfde race van 2024 gaat winnen.

