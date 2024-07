Voor Lando Norris zat er uiteindelijk niet meer in dan een derde startplek voor zijn thuisrace op Silverstone. De Brit wijst na afloop naar een foutje van zichzelf en hoopt vooral dat hij zondag kan knokken met het duo van Mercedes.

Norris was al het hele weekend snel in Groot-Brittannië. De verwachting was dan ook dat hij samen met Max Verstappen zou bepalen wie er vanaf de eerste startrij mocht gaan starten. De Nederlander liep wat schade op door zijn uitstapje tijdens Q1 en kwam niet verder dan P4. Norris die moest uiteindelijk genoegen nemen met P3.

Mercedes-duo zit er goed bij

De kopman van McLaren is vooral trots dat er drie Britten bovenaan staan na de kwalificatie: "Ik ben best blij met P3. Drie Britten in de top drie, best cool. George [Russell] en Lewis [Hamilton] hebben ook goede ronden gereden. Ze hebben het fantastisch gedaan en een paar goeden ronden op het bord gezet. Ik heb een klein foutje gemaakt, maar P3 is natuurlijk gewoon nog steeds goed."

Knokken met Mercedessen

Wat betreft de race van zondag: "Ik hoop dat het morgen weer gaat regenen. Ik heb er zin in het wordt een goede race. We zijn snel en ik kan het gevecht naar George brengen en ik kan het gevecht wel naar Lewis brengen. Dus ik heb er zin in om een goede show neer te zetten. Ik hoop dat we een aantal goede gevechten zullen hebben."

