Het team van Red Bull Racing heeft de roep van Max Verstappen gehoord om de RB20 te verbeteren. Dit weekend in Silverstone kan het Oostenrijkse team al genieten van enkele nieuwtjes aan de vloer, maar in Hongarije komt het team wederom met een significante stap, zo meldt De Telegraaf.

In gesprek met het medium legt technisch directeur Pierre Waché uit dat Red Bull Racing niet had verwacht dat voornamelijk McLaren zo'n stap heeft weten te zetten in de winterstop. Het heeft ervoor gezorgd dat Red Bull Racing ook een tandje bij zet qua ontwikkeling. Met behulp van de input van Verstappen is het team aan de slag gegaan om met verbeteringen te komen voor de RB20 en in Hongarije - de volgende race - komt het team dan ook aan met flink wat updates.

Updates kosten tijd

De Fransman bekijkt de zaak analytisch en stelt dat updates simpelweg wat tijd kosten. "Je kan van alles bedenken en ontwikkelen, wat soms al maanden kost, maar eenmaal op het circuit zien we pas of zo’n onderdeel ons daadwerkelijk brengt wat we denken. En dat niet alleen, ook of de coureur dat voelt en hij dat materiaal kan benutten. Het is heel belangrijk dat we zien dat het ons rondetijd oplevert, want het heeft vervolgens ook invloed op de plannen voor de toekomst."

Pierre Waché

Paniekknop

De afgelopen races wist McLaren de strijd aan te gaan met Red Bull Racing en volgens Waché wordt daardoor niet op de paniekknop gedrukt. "Het is heel simpel: de vorige weken zijn we niet altijd dominant geweest. Maar het heeft geen zin om dan gelijk de paniekknop in te drukken. Ik bekijk het op twee manieren. Operationeel, op de korte termijn, met de vraag hoe we de auto op de best mogelijke manier kunnen laten presteren. En vervolgens in de fabriek met het oog op de langere termijn. Je kan de boel versnellen, maar panikeren is niet de juiste houding. We werken samen met 300 engineers. Als je dan elke vijf minuten van gedachten verandert, is dat de verkeerde manier", aldus Waché.

