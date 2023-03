Lars Leeftink

Vrijdag 3 maart 2023 12:15 - Laatste update: 12:28

De FIA heeft besloten dat Lewis Hamilton geen straf krijgt voor het ontbreken op de lijst van coureurs die dit weekend voldoen aan de regels omtrent sieraden tijdens een raceweekend.

Hamilton stond als enige coureur vandaag niet in het formulier van de FIA, waarin de overige negentien namen dus wel stonden. Hamilton voldeed niet aan het reglement en moest daarom langs de stewards voor uitleg over de situatie. Deze uitleg heeft de FIA geaccepteerd.

Artikel gaat verder onder video

Uitleg

De FIA heeft aangegeven dat het een medisch rapport heeft ontvangen van Mercedes, waarin wordt uitgelegd waarom Hamilton niet voldoet of kan voldoen aan de regel. Er is door het team en Hamilton een uitzondering aangevraagd. De FIA Medical Delegate heeft het medische rapport bekeken, en besloten dat er geen verdere straf nodig is. De reden en het rapport is door de FIA goedgekeurd.

Hamilton is inmiddels langs de stewards geweest voor het ontbreken op de lijst van coureurs die voldoen aan de regels omtrent sieraden. De stewards hebben besloten dat er geen straf hoeft te volgen #FIA #Hamilton #Formule1 #BahrainGP pic.twitter.com/yuu6fijNQA — GPFans NL (@GPFansNL) March 3, 2023

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.