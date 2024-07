Kevin Magnussen vertelt niet te zijn verrast door het nieuws dat Oliver Bearman vanaf 2025 voor het Formule 1-team van Haas zal gaan rijden, omdat de Deen "min of meer" vier maanden geleden al wist dat het zou gaan gebeuren.

Het Formule 1-team van Haas bracht op donderdag het langverwachte nieuws naar buiten dat Formule 2-coureur Oliver Bearman vanaf het seizoen van 2025 voor de Amerikaanse renstal uit zal komen. Bearman is met zijn negentien jaar een van de grotere talenten van het moment, en maakte eerder dit seizoen grote indruk met zijn invalbeurt bij Ferrari. In Saoedi-Arabië kwam de Brit als zevende over de streep in de wagen van Carlos Sainz, nadat de Spanjaard met een blindedarmontsteking was opgenomen in het ziekenhuis.

Aankondiging Bearman geen verrassing

Ferrari heeft nauwe banden met het team van Haas, en de algemene consensus is dan ook dat de Italiaanse grootmacht Bearman bij het kleinere Haas klaar wil stomen, om zodra Lewis Hamilton met pensioen gaat, de overstap naar Maranello te maken. Voor Magnussen kwam het nieuws niet als een verrassing: "Ik wist het min of meer al vier maanden", citeert One stop strategy. "Oké, het is niet vier maanden geleden al beslist, maar ik wist dat het ging gebeuren. Het is geen nieuws voor mij. Wat kan ik zeggen? Een jonge gast die zijn dromen kan naleven in de Formule 1."

Haas goede startpositie

De Deen denkt dat Haas een goede startpositie voor Bearman vormt: "Toen ik in de sport kwam, was het moeilijk om bij een topteam te komen [McLaren] dat niet presteerde, want de verwachtingen van het team waren nog steeds enorm", vertelt hij. "Ze verwachten daadwerkelijk van je dat je het kampioenschap wint. Het is makkelijker als je bij een kleiner team begint. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, want ik heb dat niet gedaan, maar dat denk ik." Magnussen werd in zijn debuutseizoen in 2014 elfde in het wereldkampioenschap.

Onzekerheid over eigen toekomst

De 31-jarige coureur heeft zelf nog geen zekerheid over zijn toekomst. Het contract van Magnussen loopt tot eind 2024, en bij andere teams lijkt hij niet in beeld: "Er is van alles gaande. Persoonlijk ben ik nog altijd gefocust op de Formule 1, maar er zijn natuurlijk ook interessante opties buiten de Formule 1", besluit hij.

