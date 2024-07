McLaren-teambaas Andrea Stella is niet te spreken over de opmerking van Christian Horner. De Red Bull Racing-teambaas liet na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk optekenen dat Lando Norris de crash met Max Verstappen geforceerd zou hebben.

Verstappen leek lange tijd af te stevenen op de winst in Spielberg, maar na een slechte pitstop van 6,5 seconden, kreeg de Nederlander plotseling Lando Norris in zijn kielzog met nog vijftien ronden te gaan. Ondertussen had Verstappen problemen met de balans van de auto, waardoor de McLaren-coureur aan kon sluiten en de aanval in kon zetten. Dat leidde tot spectaculaire gevechten, waarbij Norris hard aanviel, en Verstappen stevig verdedigde. Op een gegeven moment ging het echter mis. De twee maakten contact, en liepen beide schade op. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, terwijl het voor Norris einde race betekende.

Horner zag Norris iets forceren

De wedstrijdleiding wees Verstappen als schuldige aan en kende de drievoudig wereldkampioen een tijdstraf van tien seconden toe. De kritiek op Verstappen was vervolgens niet mals, onder andere vanuit McLaren-teambaas Andrea Stella. De Italiaan liet na afloop van de race onder andere optekenen dat "de complete wereldbevolking" kon zien wie hier fout zat en dat "dit soort dingen in het verleden niet zijn aangepakt", doelend op de gevechten tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet op zijn beurt optekenen dat hij het idee had dat Norris "iets" - een incident - probeerde te forceren, omdat de Brit wist dat hij een tijdstraf van vijf seconden voor het te vaak overschrijden van de baanlimieten zou krijgen.

Stella trekt integriteit Horner in twijfel

Die opmerking is bij Stella slecht gevallen: "Dat soort uitlatingen zijn onherstelbaar en in bepaalde mate zegt het iets over de integriteit van de persoon die dat zegt", klinkt het tegenover SiriusXM.De grootste woede lijkt inmiddels echter wat te zijn weggezakt: "Het duel was heel vermakelijk. Het was fantastisch om zo'n gevecht te zien en helaas waren we niet in staat om het tot de finishvlag voort te zetten. Het was een stevig duel. Tot op zekere hoogte was het binnen de regels, maar we bereikten een punt waarop er acties werden gemaakt die direct aangepakt moesten worden, zodat allebei de coureurs wisten dat ze binnen de grenzen van de reglementen moeten blijven", aldus Stella.

