Helmut Marko doet uit de doeken dat Max Verstappen niets wist van de straf die Lando Norris boven het hoofd hing, op het moment dat hij de McLaren-coureur - met alle gevolgen van dien - achter zich probeerde te houden in Oostenrijk.

Verstappen leek lange tijd af te stevenen op de winst in Spielberg, maar na een slechte pitstop van 6,5 seconden, kreeg de Nederlander plotseling Lando Norris in zijn kielzog met nog vijftien ronden te gaan. Ondertussen had Verstappen problemen met de balans van de auto, waardoor de McLaren-coureur aan kon sluiten en de aanval in kon zetten. Dat leidde tot spectaculaire gevechten, waarbij Norris hard aanviel, en Verstappen stevig verdedigde. Op een gegeven moment ging het echter mis. De twee maakten contact, en liepen beide schade op. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, terwijl het voor Norris einde race betekende.

Pitstop Verstappen

Ook Norris kreeg een straf van vijf seconden voor het overschrijden van baanlimieten, maar daar wist Verstappen niks van: "We hebben tijdens de pitstop een probleem met de linker achterband", vertelt Marko tegenover Viaplay. "We hadden een voorsprong van ongeveer zeven seconden, dus dat was prima. Na die pitstop was het nog maar drie seconden. Het was ons plan om twee setjes van de harde band achter de hand te houden, omdat de temperatuur boven de dertig graden zou liggen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, en de harde band presteerde ook niet goed. Dat hebben we allemaal gezien. Lando had nieuwe mediums, en wij niet. Max verremde zich in de out lap in bocht vier, waardoor die drie seconden, één seconde werd."

Tijdstraf Norris

De Oostenrijker vervolgt: "Daarna was de nieuwe medium van Lando beter, en hij zat direct in de DRS. Daarna kregen we het duel. Dat duel was op bepaalde momenten heel sportief en interessant, maar toen veranderde het van beide kanten. Het draaide om wie het vaakst de baanlimieten overschreed en wie er net wat ondeugender was. Binnen het team wisten we dat er naar Lando werd gekeken omdat hij drie keer buiten de baan was gegaan, maar we wisten niet of hij een straf zou krijgen. We hadden tegen Max moeten zeggen dat hij rustig aan had moeten doen en Lando had moeten laten gaan omdat hij een straf zou krijgen, maar kalm aan doen zit niet in het DNA van een Verstappen."

