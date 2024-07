Daags na de botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris, is laatstgenoemde van mening dat hij eigenlijk niet zoveel verkeerd deed. Wel brengt de McLaren-coureur enige nuance aan, zo stelt hij dat wel lastig is om zo precies te zijn, als het op televisie eruit ziet.

De botsing tussen de twee mannen heeft de nodige tongen losgemaakt. Zo wijst de ene expert naar een race-incident, de ander wijst naar Verstappen. Adrian Newey heeft zich er zelfs over uitgelaten en stelde dat de rijders volwassen genoeg zijn om het samen uit te praten. De wedstrijdleiding wees overigens ook naar de Nederlander, maar gaf hem 'overwegend' de schuld en dus was er nog een rol voor de Brit weggelegd. Desalniettemin lijkt de angel uit de situatie te zijn gehaald en in gesprek met Radio X blikt Norris vooruit zijn thuisrace in Silverstone, ook bespreekt hij het befaamde onderonsje.

'De één gaat iets verder tot het uiterste, dan de ander'

Enkele dagen na de race in Oostenrijk zijn de emoties al wat gezakt. "Over het algemeen voel ik me best prima. Ik heb heel erg veel zin in de Britse Grand Prix. Tegelijkertijd heb ik alles nog eens bekeken en we hebben alles doorgenomen en ik denk dat ik niet echt iets zou veranderen over hoe ik het heb gedaan. Ik was aan het knokken en dat is wat we willen, we willen vechten", zo is hij van mening. Dat het dan soms in tranen eindigt, is een logisch vervolg, maar niet iets waar hij, maar ook Verstappen op uit is. "We willen niet klagen, we willen niet dat dingen zo eindigen, zowel aan Max z'n kant als aan mijn kant, maar zo is het leven soms." Toch lijkt hij wel te wijzen naar een iets te fanatieke Verstappen: "We vechten, we willen allebei winnen en we gaan tot het uiterste - de één iets meer dan de ander."

'We zullen nog meer knokpartijen hebben'

Wat hem betreft was dit het eerste gevecht, van velen. "Tegelijkertijd heb ik er zin in. We zullen nog meer gevechten samen hebben en daar kijk ik naar uit." Ook erkent Norris dat het op televisie allemaal een stuk makkelijker eruit ziet, dan hoe het daadwerkelijk achter het stuur is. "Het is veel moeilijker om sommige dingen te doen als je achter het stuur zit. Het is nooit zo makkelijk om te zeggen: 'Waarom deed je dat? Waarom heb je dit niet gedaan?'" Het kwam neer op centimeterwerk en daar wijst Norris ook naar: "Het is zo moeilijk om zo nauwkeurig te zijn als hoe het er op tv uitziet. Dus of het die twee centimeter afstand had moeten zijn, dat is bijna onmogelijk om te beoordelen."

Norris geniet wel van gevechten

Ook benadrukt Norris dat hij zelf ook houdt van een potje hard racen en daar krijgt hij de spreekwoordelijk energie van. "Maar dat is wat het is, dat is de competitie waar we het tegen opnemen en daar houden we van. We willen hard racen en we willen dat het makkelijk gaat, want we willen gewoon winnen. Maar tegelijkertijd tovert het een glimlach op ons gezicht als we die competitie in een race kunnen hebben en ik denk dat het goed is voor iedereen die kijkt."

