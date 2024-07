Het team van Williams zal Logan Sargeant tijdens de eerste vrije training in Silverstone langs de kant houden, want Formule 2-racewinnaar Franco Colapinto krijgt zijn eerste kilometers in de FW46 van de Amerikaan.

De Argentijn bezet momenteel de vijfde plek in het Formule 2-kampioenschap en komt uit voor het Nederlandse MP Motorsport. Formule 1-teams moeten per seizoen twee eerste vrije training een kans aan een rookie geven. Op die manier kan jong talent ruiken aan de koningsklasse en de teams kunnen talenten een keer aan het werk zien in een moderne Formule 1-bolide.

Voorrecht

Voor Colapinto is het een heugelijke gebeurtenis, zo vertelt hij: "Ik heb zoveel emoties. Ik ben ontzettend blij en het is een heel belangrijk moment in mijn leven en mijn carrière. Ik zal zo goed mogelijk voorbereid zijn; Ik ga veel ronden rijden in de simulator en de details bestuderen die nodig zijn om de auto van dit jaar te besturen." De Argentijn heeft al eerder in een Formule 1-wagen gereden en dat gebeurde tijdens de Young Drivers Test in Abu Dhabi. "Ik kijk er erg naar uit om de nieuwe auto te ervaren nadat ik vorig jaar in Abu Dhabi heb gereden. Om ermee te mogen rijden op een circuit als Silverstone is een voorrecht, het is een van mijn favoriete circuits en het betekent veel om ermee te rijden tijdens de thuisrace van het team", aldus Colapinto.

Franco Colapinto will take to the wheel in FP1 at Silverstone!🤩 pic.twitter.com/ZxLWeVr5zK — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 1, 2024

