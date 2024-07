Hoewel Lando Norris zit te wachten op een verklaring, dan wel een excuses vanuit Max Verstappen, verwacht David Coulthard dat de Brit lang kan wachten. In gesprek met Channel 4 verwacht de Schot namelijk eerder dat de hel zal gaan bevriezen, dan dat de Nederlander het boetekleed gaat aantrekken.

Na de race in Oostenrijk was Norris duidelijk en gaf hij aan wat respect voor de Nederlander te hebben verloren, tenzij Verstappen met een excuses komt. Het duo kan normaliter prima door één deur en wellicht dat gemoederen nu wat oververhit zijn, maar de verwachting is dat beide heren het snel uit kunnen praten. Of er een echte excuses komt vanuit de Nederlander, daar heeft Coulthard echter wel een hard hoofd in.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos zag Verstappen toch bewegen onder remmen: 'Kun je niet doen in F1'

'Max is één van de hardste racers'

Verstappen werd door de wedstrijdleiding als overwegend schuldig aangewezen en ontving daarvoor een tijdstraf van tien seconden, ook kreeg hij twee strafpunten op zijn licentie. Op de vraag of Coulthard verwacht dat Verstappen richting Norris gaat, reageert de Schot: "Denk eerder dat de hel bevriest, dat is geloof ik de uitdrukking. Max zal zeggen: ‘Ik was aan het racen en dit is hard racen’. Dit is de eerste keer dat Lando meemaakt om weekend in, weekend uit wiel-aan-wiel te gaan." Coulthard wijst daarnaast ook naar de taak van Norris. Zo stelt hij dat als hij Verstappen wil verslaan, dan moet hij ook even meedogenloos zijn als de Limburger. "We weten hoe het was toen Lewis [Hamilton] wiel-aan-wiel reed met Max. Max is één van de hardste racers, om hem te verslaan moet je hem evenaren."

Verstappen 💥 Norris



Incredible scenes at the Red Bull Ring 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YvD0dg2TUH — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Gerelateerd