Lars Leeftink

Vrijdag 3 maart 2023 08:01

Vrijdag start het nieuwe seizoen in de Formule 1 dan eindelijk, ruim drie maanden nadat het seizoen 2022 ten einde kwam. De eerste vrije trainingen en de sessies van de Formule 3 en Formule 2 zullen in dezelfde omstandigheden verreden worden.

De coureurs en teams hebben al aardig wat ervaring opgedaan op het circuit in Sakhir, aangezien er afgelopen weekend drie dagen volop is getest met de nieuwe auto's. De teams en coureurs zijn dus bekend met de omstandigheden, het circuit en de auto. Een betere voorbereiding op het nieuwe seizoen is er eigenlijk bijna niet.

Vrijdag in Bahrein

De vrijdag in Bahrein gaat verlopen zoals iedereen voorafgaand verwacht zal hebben: droog, zonnig en warm. De temperaturen zullen oplopen naar 25 graden Celsius, met welgeteld 0% kans op regen en amper wolken aan de lucht. De zon en de wind zullen de vrijdag gaan domineren, een dag waarop de teams op zoek zullen gaan naar de juiste setup.

Vrijdag start het Formule 1-seizoen 2023 met de eerste twee vrije trainingen in Bahrein. Deze twee sessies gaan zonnig, warm en droog verlopen #BahrainGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/emgWM9odsL — GPFans NL (@GPFansNL) March 2, 2023

