De storm na de veelbewogen Grand Prix van Oostenrijk is nog niet gaan liggen of het is alweer tijd voor het volgende en laatste hoofdstuk van deze intensieve triple-header: de Grand Prix van Groot-Brittannië op het iconische circuit van Silverstone. Hoe laat worden de sessies aankomend weekend verreden?

Circuit Silverstone opende in 1948 haar deuren voor de racerij, maar diende daarvoor - tijdens de Tweede Wereldoorlog - als trainingsvliegveld voor de Britse Bommenwerpers. Tot '87 moest Silverstone haar plaats op de kalender regelmatig afstaan aan andere Britse circuits, maar sindsdien wordt de race in het Verenigd Koninkrijk steevast verreden op deze historische baan. Een bewogen verleden dus, maar sinds de opening als circuit is het gelukkig vooral een plek waar veel juichende toeschouwers jaarlijks de Formule 1 in actie zien komen.

Hamilton de grote man

Het is dan ook een populaire bestemming onder de fans, met name door de unieke vormgeving. Het circuit is net geen 5,9 kilometer lang en telt maar liefst 18 unieke bochten. In de loop der jaren werd Silverstone op verschillende plekken wat aangepast. Haar huidige lay-out dateert uit 2011. In 2021 was Silverstone ook het decor voor de veelbesproken crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlander vloog op zeer hoge snelheid in de muur, Hamilton won uiteindelijk de race. Met zijn Britse nationaliteit is Hamilton logischerwijs ieder jaar de grote held tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië. De zevenvoudig wereldkampioen heeft op eigen bodem een gigantische achterban. En die krijgen regelmatig waar voor hun geld, want Hamilton en Silverstone gaan goed samen. In totaal heeft hij zijn thuisrace al acht keer gewonnen. Een record dat de komende jaren nog niet verbroken zal gaan worden.

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Het raceweekend in Groot-Brittannië wordt dit jaar op vrijdag 05 juli om 13:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 06 juli begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt op zondag 07 juli om 15:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 05 juli

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 06 juli

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 07 juli

Grand Prix van Groot-Brittannië: 16:00 uur

