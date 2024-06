De Grand Prix van Oostenrijk ontspoorde zondag in de slotfase volledig na een crash van Lando Norris en Max Verstappen, waarbij de Nederlander als schuldige aangewezen werd. McLaren-teambaas Andreas Stella houdt zich na afloop niet in en is totaal niet te spreken over Red Bull en Verstappen.

Lange tijd leek er voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. De kampioenschapsleider ging comfortabel aan de leiding en controleerde de race, totdat hij zijn laatste pitstop moest maken. Mede door de ook net naar binnen rijdende Norris werd het een pitstop waarbij Verstappen dik vijf seconden van zijn voorsprong in rook zag opgaan, waardoor hij ineens de hongerige Brit op zijn staart had zitten. Norris trok alle registers open, poogde meerdere inhaalacties en Verstappen verdedigde met hand en tand. Uiteindelijk ging het - mede door de risicovolle verdedigingstactieken van de Nederlander, faliekant mis. Het tweetal raakte elkaar en de race eindigde in tranen.

Duidelijk voor de hele wereld

Verstappen werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen met een tien seconden straf en na afloop houdt McLaren-voorman Stella zich voor de camera van Sky Sports dan ook niet in over de acties van de Red Bull-coureur: "De complete wereldbevolking kan zien wie er verantwoordelijk was voor het incident, op een groepje mensen na", zo lijkt hij op Red Bull te doelen. "Het probleem erachter is echter dat wanneer je deze dingen niet aanpakt, dat ze terugkomen. In het verleden zijn dit soort dingen niet aangepakt toen er een aantal gevechten met Lewis [Hamilton] waren die zwaar bestraft hadden moeten worden."

Brazilië 2021

De McLaren-teambaas vervolgt: "Dan leer je pas op een manier racen die eerlijk is." Vervolgens maakt Ted Kravitz de vergelijking met Brazilië 2021, waar Verstappen onbestraft bleef nadat hij Hamilton buiten de baan duwde in bocht vier: "Er zijn meerdere voorbeelden. We hebben zoveel respect voor Red Bull en voor Max. Dit hoeven ze niet te doen. Op deze manier beschadig je je reputatie, waarom zou je dat doen. De stewards hebben beoordeeld dat Max volledig de schuldige was in dit geval. Het gaat dus niet om de manier van racen van een bepaalde coureur. De regels moeten gewoon toegepast worden op een manier die effectief is. Als een auto uit de race ligt door een incident, moet er een straf komen die daar ook echt wat aan doet. Daarvoor remde hij al twee keer tijdens het remmen. Het is dus wel duidelijk", besluit hij zijn betoog.

