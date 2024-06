Max Verstappen rijdt zondagmiddag de Grand Prix van Oostenrijk voor de uitzinnige Orange Army, terwijl het achter hem de papayagekleurde bolides van Lando Norris is die in de aanval zal gaan. Verstappen is niet zo te spreken over die kleur oranje en houdt de McLaren-coureurs voor de gek.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk werd zaterdag een prooi voor de ongenaakbare Verstappen. De drievoudig wereldkampioen was ongelofelijk snel, reed de rest van het veld zoek en kwam geen moment in problemen. Daarachter was het wél behoorlijk spannend. Het veld lag dicht bij elkaar en McLaren, Mercedes en Ferrari vochten voor de plekken in de top drie. Even leek McLaren er volledig mee vandoor te gaan, maar uiteindelijk was het Russell die verrassend mee mocht met Verstappen en Lando Norris nadat de tijd van Piastri op het laatste moment werd afgepakt.

Bandendegradatie

De Nederlander mag dus voor het oog van de uitzinnige Orange Army op weg naar zijn volgende zege vanaf de pole position en tijdens de drivers parade voorafgaand aan de race blikt hij vooruit: "Het is altijd geweldig om zoveel oranje te zien met zo'n geweldige sfeer. Ik verwacht dat het een zware race gaat worden met de degradatie. Het is behoorlijk heet vandaag. We moeten goed op de banden letten en hopelijk kunnen we de balans van de kwalificatie meenemen naar vandaag. Als dat lukt, weet ik zeker dat we een sterk resultaat boeken."

Oranje

Terwijl Verstappen - met achter hem Norris en Piastri - de zee aan oranjesupporters passeert - worden de McLaren-coureurs in hun papayagekleurde racepakken behandeld. Verstappen kan het niet laten om het tweetal voor de gek te houden: "Die mensen op de tribunes dragen het goede oranje, dat oranje achter mij is lelijk!", grapt de Red Bull-coureur. "Het is een hele speciale Grand Prix. Ik wil het hier altijd goed doen. We willen vandaag winnen. Hopelijk wordt het een goede dag voor ons."

