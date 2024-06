Helmut Marko geeft toe dat Max Verstappen bij Red Bull Racing kan vertrekken op het moment dat de Oostenrijker zelf het team verlaat, maar de topman laat direct optekenen dat hij - mits zijn rol ongewijzigd blijft - voornemens is zijn huidige contract tot eind 2026 uit te zitten.

Max Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, de renstal waar hij sinds 2016 voor uit komt. De Nederlander rijdt zijn volledige Formule 1-carrière al in dienst van de Red Bull-familie, en gezien de huidige performance van de Oostenrijkse grootmacht, was er lange tijd geen enkele reden om überhaupt te speculeren over een mogelijk vertrek van de 26-jarige Limburger. Toch is zijn toekomst bij de renstal dit seizoen op losse schroeven komen te staan. Er heerst grote onrust binnen het team, omdat er een machtsstrijd is ontstaan binnen de absolute top. Teambaas Christian Horner - gesteund door de Thaise aandeelhouders - staat recht tegenover topman Helmut Marko, die op zijn beurt een machtige driehoek vormt met Max Verstappen en vader Jos.

Onderlinge frustraties

En de onderlinge frustraties worden ook voor de media en het grote publiek zichtbaar, met name via de vete tussen Jos Verstappen en Christian Horner. Die twee zijn dit seizoen al meer dan eens met elkaar gebotst, en in Oostenrijk barste de bom opnieuw, toen de Limburger in de media bekendmaakte dat Horner zijn deelname aan de Legends' Parade op de Red Bull Ring zou hebben tegenwerkt. Max Verstappen - niet voor het eerst dit seizoen gevangen tussen twee vuren - liet tijdens een persmoment optekenen dat hij in 2025 'gewoon' voor Red Bull Racing zou rijden, maar vanaf 2026 kunnen er inmiddels toch echt vraagtekens bij de werkgever van Verstappen worden gezet. Ook omdat er vanaf dat jaar nieuwe motorreglementen in de sport worden geïntroduceerd, en het team van Mercedes volgens het geruchtencircuit bij uitstek de beste krachtbron aan het produceren is.

Ontsnappingsclausule Verstappen

Daarnaast werd eerder dit seizoen al bekend dat Verstappen een clausule in zijn contract heeft staan, waarmee hij mag vertrekken als Marko het team verlaat. De Oostenrijker erkent nu voor het eerst dat dit inderdaad zo is: "We hebben rust en kalmte nodig om succes te kunnen garanderen, en dat is waarom we met elkaar om tafel zijn gegaan", klinkt het tegenover Kronen Zeitung. "Ik heb een contract tot eind 2026, en als al mijn taken ongewijzigd blijven, zal ik dat contract volbrengen. Dan speelt de ontsnappingsclausule van Max geen rol. En de clausules op basis van performance [van de auto] zijn op dit moment niet relevant."

Kindergarten

Over de ruzie tussen Horner en Verstappen senior zegt hij: "Ik zou het Duitse woord Kindergarten hier gebruiken. Het hele gebeuren irriteert mij. Ten eerste is Jos zeker niet de makkelijkste, en Christian begrijpt niet dat Jos gewoon Jos is. Hij kan hem niet veranderen, en hij [Jos] zal altijd doen wat hij denkt dat juist is. Of dat ook echt juist is, is een andere kwestie", klinkt het met een glimlach.

