Verstappen was tijdens de kwalificatie voor de sprintrace ook al op P1 terechtkomen, maar deed dit tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Daar waar Lando Norris tijdens de sprintkwalificatie nog in de buurt kwam, was dit tijdens de kwalificatie van zaterdag niet het geval. Het gat was meer dan 0.4 seconden. Toch was Verstappen nog niet zeker van zijn pole, want de FIA onderzocht de Nederlander nog vanwege onnodig langzaam rijden bij het uitkomen van de pitstraat tijdens Q3.

FIA doet uitspraken

Daardoor was het na afloop van de oppermachtige kwalificatie van Verstappen alsnog de vraag of er geen streep zou gaan door de pole position van de drievoudig wereldkampioen. De stewards hebben echter naar videobeelden van de situatie gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat er door het uitgebreide gat naar andere auto's op de baan niemand last heeft gehad van het onnodig langzaam rijden door Verstappen. Er wordt dus geen actie ondernomen en de Red Bull-coureur blijft 'gewoon' de polesitter op zondag

NO FURTHER ACTION against Max Verstappen for allegedly driving unnecessarily slowly pic.twitter.com/81SV1IQdFT — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 29, 2024

Daarnaast was er ook nog de situatie met Hamilton, die bij het uitkomen van zijn garage wat apparatuur mee de pitstraat op nam en daardoor onder het vergrootglas kwam liggen wegens een unsafe release. Na een praatje met de betrokken partijen, heeft de FIA besloten dat men het team van Mercedes een boete van 5.000 euro geeft en ook Hamilton geen plekken straf krijgt.

5,000 euros fine for Mercedes after the unsafe release with the rear jack and the pipe fitted on exit pic.twitter.com/jATfXQWdwZ — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 29, 2024

